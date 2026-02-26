Cristiano Ronaldo lanza una advertencia sobre el título de la Liga Profesional Saudí, mientras que Ivan Toney pretende impedir que CR7 se haga con la Bota de Oro

La prolífica forma de Toney ha transformado al Al-Ahli en un auténtico aspirante al título, situándolo a poca distancia del Al-Nassr en lo más alto de la tabla. A pesar de la presión de competir contra uno de los mejores jugadores de la historia, el jugador de 29 años está jugando con un nivel de seguridad en sí mismo que sugiere que no será fácil superarlo. Toney reflexionó recientemente sobre su eficacia frente a la portería y sobre cómo su éxito individual está contribuyendo a los objetivos colectivos de su club, que persigue su primer título de liga en una década.

«Cada vez que salgo al campo, siento que voy a marcar, tengo esa confianza en este momento», declaró Toney a talkSPORT. «Pero eso siempre es bueno, tener un delantero en el equipo que siente que va a marcar goles y que puede marcarlos. Y, obviamente, está ayudando en este momento, teniendo en cuenta nuestra posición en la tabla, así que es bueno». El ritmo del delantero ha sido casi perfecto, salvo por un inusual fallo en un penalti a principios de temporada, el primero desde abril de 2023, que habría elevado su cuenta actual a 24.