Según Al Weeam, Al-Nassr podría incorporar a Ronaldo Jr. al primer equipo la próxima temporada. El joven ha pasado por las canteras de Real Madrid, Juventus y Manchester United antes de llegar a Arabia Saudí. Con solo 15 años, su fichaje sería una gran muestra de confianza en su desarrollo.

Ronaldo padre, de 41 años, sigue siendo el eje del proyecto y sueña con compartir campo con su hijo. Mientras persigue los 1.000 goles, una asistencia del joven sería el broche perfecto a su carrera legendaria. El club lo valorará al término de esta temporada antes de decidir.