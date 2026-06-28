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Cristiano Ronaldo Jr. acompañó a Georgina Rodríguez para ver a su padre en el Mundial y lució la camiseta 7 de Portugal, que aspira a llevar algún día
La familia de Ronaldo le mostró su apoyo en el estadio
Tras perderse los dos primeros partidos de Portugal contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán, Georgina y sus hijos por fin cruzaron el Atlántico para animar a Ronaldo. Georgina y Ronaldo Jr. mostraron su apoyo en redes sociales durante el último partido del Grupo K. Se vio a Ronaldo Jr., con el dorsal de su padre, animando a Portugal en el 0-0 contra Colombia en Miami. Ronaldo disputó los 90 minutos, pero no pudo dar la victoria a Portugal.
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Celebraciones de cumpleaños antes del viaje
Georgina retrasó su viaje a Estados Unidos por un motivo familiar: organizó una gran fiesta por el 16.º cumpleaños de Cristiano Jr., con piscina, mariachis y una tarta de donuts.
En redes, Georgina le dedicó: «Aunque midas casi dos metros, siempre serás mi niño. Te deseo amor, salud y éxito, y que nunca pierdas ese corazón bondadoso. Mamá, papá y tus hermanos te queremos».
Sigue los pasos de figuras emblemáticas
Todas las miradas siguen puestas en Cristiano Ronaldo Jr., quien ha lucido la legendaria camiseta número 7 de Portugal popularizada por su padre durante las últimas dos décadas. El joven de 16 años, acostumbrado a la presión, ya supera en títulos juveniles a su padre, con tres trofeos en su haber.
El propio Cristiano ha revelado que su hijo le ruega: «Papá, aguanta unos años más, quiero jugar contigo».
- AFP
La atención se centra ahora en el partido contra Croacia
Con la familia ya reunida en Miami, se espera que ocupen palcos VIP durante el resto de la campaña de Portugal. El segundo puesto de la Selecao en el Grupo K la enfrenta a Croacia en octavos, en Toronto. Con Luka Modric al frente, la presión vuelve a recaer sobre Ronaldo. Portugal debe recuperar su puntería si quiere llegar a la final.