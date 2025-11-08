Cristiano Ronaldo y Joao Felix, en plena forma, vuelven a marcar para sellar la victoria de Al Nassr y continuar el inicio perfecto de la temporada de la Saudi Pro League

Al-Nassr y Neom protagonizaron un emocionante primer tiempo, aunque sin goles, ya que ambos equipos tuvieron numerosas oportunidades de romper el empate. Al-Nassr, por supuesto, dominó el juego con Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Sadio Mané acercándose a abrir su cuenta en el partido, pero no lograron mantener el balón dentro de la portería.

Ronaldo posiblemente desperdició la oportunidad más fácil del primer tiempo al no lograr dirigir su cabezazo al objetivo desde cerca. Mané también perdió una oportunidad simple después de errar el golpe al balón cuando estaba dentro del área.

Sin embargo, los gigantes saudíes no tardaron mucho en la segunda mitad para abrir el marcador, ya que el mediocampista en forma y exestrella del Chelsea Angelo Gabriel rompió el empate con un acabado perfecto. En el minuto 48, Ronaldo lanzó un tiro libre desde las afueras del área, que fue bloqueado por los defensores de Neom, pero en el rebote, Gabriel anotó con un brillante disparo a ras de suelo.

Sólo siete minutos después, Neom recibió otro golpe cuando el delantero Luciano Rodríguez fue expulsado por una entrada imprudente. El atacante uruguayo estaba tomando posición en el borde del área para recibir un centro desde el lado izquierdo cuando intencionalmente dio un codazo a un jugador de Al-Nassr en el cuello. El árbitro consultó el VAR antes de mostrar una tarjeta roja. Fue realmente un golpe masivo para Neom ya que ya habían perdido a la exestrella del Arsenal Alexandre Lacazette en el primer tiempo debido a una lesión.

Ronaldo pronto completó su gol número 953 en su carrera después de encontrar el fondo de la red desde el punto de penalti. En el movimiento anterior, Ronaldo había visto su intento salvado desde cerca por su compatriota Luis Maximiano, pero Joao Félix persiguió el segundo balón. El delantero portugués intentó recuperar la posesión, pero fue empujado desde atrás, lo que llevó al penalti.

Ahmed Abdo descontó para los locales en el minuto 84 cuando Mohamed Simakan fue sorprendido durmiendo. Abdo recibió el balón detrás de Simakan y lo colocó cómodamente en la portería. Sin embargo, las celebraciones de Neom fueron breves, ya que Joao Félix anotó el tercer y último gol del partido para asegurar tres puntos cruciales.