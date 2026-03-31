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Cristiano Ronaldo intenta convencer a Casemiro de que rechace la oferta de la MLS para fichar por el Al-Nassr
Ronaldo, ansioso por volver a reunirse en Arabia Saudí
Según «Marca», la superestrella portuguesa está trabajando para que su antiguo compañero fiche por el Riad. Ronaldo considera que Casemiro es el pilar defensivo necesario para garantizar el dominio del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí. Se espera que la oferta económica que se está preparando en Oriente Medio supere con creces casi cualquier otra oferta a nivel mundial. Para Casemiro, este posible fichaje representa una oportunidad de conseguir un último contrato lucrativo mientras juega junto a un aliado de confianza que conoce bien su estilo de juego.
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El atractivo de Miami y el posible fichaje de Messi
Sin embargo, el Inter Miami también podría ser una opción atractiva para el centrocampista. Los Herons se han posicionado como los principales aspirantes a hacerse con los servicios del jugador de 34 años. Según se informa, la franquicia de Sir David Beckham ve a Casemiro como el sucesor natural de Sergio Busquets, aportando una presencia veterana para afianzar un mediocampo repleto de estrellas en Florida. La posibilidad de que Casemiro una fuerzas con Messi se ha convertido en una historia apasionante, dada su trayectoria como rivales en el Clásico en las filas del Real Madrid y el Barcelona, respectivamente.
Casemiro deja el United tras cuatro años
Casemiro ha anunciado su marcha del Manchester United este verano. Desde que llegó procedente del Real Madrid en el verano de 2022, ha disputado 155 partidos en todas las competiciones, marcando 24 goles y dando 14 asistencias. En su mensaje de despedida, escribió: «Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida. Desde el primer día que pisé este precioso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros aficionados por este club tan especial. No es momento de decir adiós; quedan muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi atención seguirá centrada, como siempre, en darlo todo para ayudar a nuestro club a triunfar».
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¿Y ahora qué?
Antes de decidir sobre su futuro, Casemiro seguirá centrado en terminar la temporada con fuerza con los Red Devils, que actualmente ocupan el tercer puesto de la Premier League, con un punto de ventaja sobre el Aston Villa, cuarto clasificado. El equipo de Michael Carrick se enfrentará al Leeds United el 13 de abril, con el objetivo de conseguir la victoria y dar un paso más hacia la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.