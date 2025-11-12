Cristiano Ronaldo, de manera extraña, insta a los aficionados irlandeses a abuchearlo mientras la estrella de Portugal anticipa una recepción hostil en el choque de clasificación para el Mundial
Ronaldo preparado para los abucheos
El cinco veces ganador del Balón de Oro sabe qué esperar en Dublín. En 2021, cuando Portugal fue recibido por última vez por Irlanda en un tenso empate sin goles, se encontró con un coro de abucheos cada vez que tocaba el balón. No lo perturbó entonces, y parece que no lo hará ahora. La longevidad de Cristiano Ronaldo lo ha mantenido en el corazón del equipo de la Seleção, y se espera que los seguidores irlandeses, que son incansables en su pasión, creen otro ambiente febril. Sin embargo, se espera que Ronaldo se alimente de esa energía.
- Getty/GOAL
'Que abucheen'
Hablando en la víspera del partido del jueves, Cristiano Ronaldo abordó la esperada recepción con una mezcla de humor y desafío.
"El estadio me abucheará, estoy acostumbrado, ciertamente espero que lo hagan, tal vez eso quite presión a otros jugadores", dijo a los periodistas. "Lo que más quiero es disfrutar. No es decisivo pero casi, sabemos que con una victoria, nos clasificamos. Queremos terminarlo ahora."
Ronaldo podría encontrarse con una cara familiar en el entrenador asistente de Irlanda, John O’Shea, ya que ambos fueron compañeros de equipo en el Manchester United durante seis temporadas.
"Bueno, si lo veo por ahí", dijo. "Por supuesto que era un chico con el que jugué muchos años juntos. Tengo una muy buena relación con él, no solo con él, sino con algunas personas irlandesas. Tengo algunas relaciones, y es bueno."
Luego, con un guiño, añadió: "Repito, espero que no haya abucheos contra mí mañana. Para mí, es un placer venir y jugar aquí de nuevo. Juro que intentaré ser un buen chico."
Ronaldo espera que Irlanda se cierre atrás.
La resistencia defensiva de Irlanda frustró a Portugal en 2021, y se necesitará creatividad y paciencia para volver a romperla. Ronaldo sabe exactamente qué tipo de juego esperar, ya que dijo: "Creo que el juego será bastante similar en Lisboa. Por supuesto, juegan con sus seguidores de su lado. Estarán más emocionados, los aficionados y todos, pero en términos tácticos, creo que será más o menos igual. Creo que no van a adelantarse demasiado. Van a esperarnos bien cerrados, defenderán muy cerrados y jugarán al contraataque. Creo que el juego será algo similar, pero estamos preparados. Sabemos que será duro porque físicamente son muy fuertes, pero debemos hacer nuestro juego e intentar ganar el partido."
El entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, es consciente de la amenaza de Ronaldo y dijo: "Las estadísticas hablan y responden a esa pregunta. Sigue marcando goles y rompiendo récords. Una de las razones por las que son un equipo de ataque tan único es su deseo de marcar goles. Enviarán centros, intentarán encontrarlo todo el tiempo. La mayoría de los equipos cuando están ganando, enfriarían el juego, pero Portugal quiere marcar más goles y él es una de las razones por las que este equipo portugués es un equipo de ataque único."
Ronaldo también reconoció los comentarios hechos por el entrenador sobre su valor continuo para el equipo nacional y dijo: "En cierto modo, estoy de acuerdo. Sé cuándo soy un activo, sé cuándo juego bien y cuándo no. La calidad del juego siempre debe prevalecer. Estas son solo palabras. Lo que quiero es que nos clasifiquemos."
- Getty
Un último esfuerzo hacia la clasificación
La historia de Ronaldo en Dublín no se trata solo de abucheos y silbidos. En 2021, después del empate sin goles, una joven fan irlandesa, Addison Whelan, de 11 años, pasó corriendo a los guardias y cruzó el campo para llegar a su ídolo. En lugar de mostrar irritación o enojo, Ronaldo la abrazó y le entregó su camiseta del partido.
"Estaba literalmente encantada. No podía creerlo porque no pensé que lo lograría", dijo ella. "Fue solo un segundo, pero le di un abrazo y le dije que era una gran fanática, y él dijo que lo apreciaba y me dio su camiseta."
Sin embargo, esta vez, el enfoque de Ronaldo está en los negocios. Portugal sabe que una victoria en Dublín asegura su lugar en el Mundial. No lograrlo trasladaría la presión a su próximo partido contra Armenia en casa.