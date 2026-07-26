Cristiano Ronaldo, icono del Manchester United, protagonizará una nueva serie de televisión sobre el fútbol británico junto a Thierry Henry

Ronaldo deja el campo por el plató para estrenar «Day 1s», una ambiciosa serie dramática en la que será productor ejecutivo y aparecerá ante las cámaras.

Sobre este paso, afirmó: «Es un capítulo emocionante, miro al futuro con nuevas iniciativas». Colaborará con el director Matthew Vaughn, responsable de «Kingsman».

Según The Sun, la serie pretende mostrar una visión realista del fútbol británico, alejándose del tono desenfadado de producciones recientes como «Ted Lasso». El rodaje ya ha comenzado en el estadio del Barnet FC.