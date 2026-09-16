Sebastian Frej
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¡Cristiano Ronaldo, humillado! La superestrella de Al-Nassr sufre la derrota más abultada de su carrera en Arabia Saudí mientras Al-Ain arrasa en la Liga de Campeones
Al-Nassr, sorprendido en Emiratos Árabes Unidos
Los campeones saudíes comenzaron de forma desastrosa su campaña en la Liga de Campeones de Asia Elite el martes. Houssine Rahimi abrió el marcador para el Al-Ain a los 25 minutos antes de doblar la ventaja del conjunto local poco después de la hora de juego.
La situación empeoró para los visitantes cuando Soufiane Rahimi, hermano de Houssine, marcó un tercer gol cuando faltaban 18 minutos para el final. Después se convirtió en asistente y sirvió a Georgios Giakoumakis para completar la goleada por 4-0.
Ronaldo, actualmente de 41 años, no logró tener impacto en su búsqueda de los 980 goles en su carrera. A la estrella portuguesa se le negó un tardío gol del honor cuando el portero Khalid Eisa detuvo con comodidad su lanzamiento de falta.
- Getty Images Sport
Postecoglou asume la culpa
Tras la dura derrota, el entrenador del Al-Nassr, Ange Postecoglou, se negó a señalar a su plantilla y asumió él mismo toda la responsabilidad por la mala actuación.
«Los jugadores dieron todo lo que tenían y no les atribuyo ninguna responsabilidad... la responsabilidad es mía», admitió Postecoglou tras el pitido final.
El exentrenador del Tottenham no se mordió la lengua al valorar la actuación general de su equipo ante el doble campeón. Resumió la noche con crudeza al añadir: «El Al-Nassr en su conjunto estuvo mal».
Una preocupante mala racha para el equipo de Ronaldo
Esta contundente derrota supone la mayor goleada en contra de Ronaldo desde su llegada a Oriente Medio. Es el peor resultado en el que se ha visto involucrado el delantero desde agosto de 2022, cuando su antiguo club, el Manchester United, fue derrotado por 4-0 por el Brentford.
Esta dura derrota agrava la mala racha de resultados del Al-Nassr. El vigente campeón saudí solo ha logrado una victoria en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones.
Por otro lado, la primera jornada del torneo dejó un balance dispar para otros clubes saudíes. El Al-Hilal logró una victoria por 2-1 sobre el Al-Gharafa de Catar gracias a un penalti de Ruben Neves y un gol de Sergej Milinkovic-Savic, en un partido en el que ambos equipos acabaron con 10 jugadores, mientras que el Al-Qadsiah venció por 2-1 al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.
- Sebastian Frej
Buscando una respuesta rápida
El Al-Nassr debe ahora recomponerse y encontrar la manera de frenar su actual caída. La presión recaerá sobre Ronaldo y compañía para recuperar la senda del triunfo y relanzar su campaña continental tras este importante revés inicial.
Sus rivales nacionales también buscarán ganar impulso en la Liga de Campeones de la AFC Élite. El vigente campeón Al-Ahli y el Al-Ittihad intentarán mejorar de inmediato después de empatar 1-1 contra el Pakhtakor de Uzbekistán y el Al-Shamal de Catar, respectivamente.
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