Los campeones saudíes comenzaron de forma desastrosa su campaña en la Liga de Campeones de Asia Elite el martes. Houssine Rahimi abrió el marcador para el Al-Ain a los 25 minutos antes de doblar la ventaja del conjunto local poco después de la hora de juego.

La situación empeoró para los visitantes cuando Soufiane Rahimi, hermano de Houssine, marcó un tercer gol cuando faltaban 18 minutos para el final. Después se convirtió en asistente y sirvió a Georgios Giakoumakis para completar la goleada por 4-0.

Ronaldo, actualmente de 41 años, no logró tener impacto en su búsqueda de los 980 goles en su carrera. A la estrella portuguesa se le negó un tardío gol del honor cuando el portero Khalid Eisa detuvo con comodidad su lanzamiento de falta.



