Cristiano Ronaldo gana una disputa legal de larga duración con la Juventus

Ronaldo tomó acciones legales ya que el dinero que se le debía nunca llegó. La Juve no había informado de esos salarios diferidos, que habían sido presentados como “maniobras salariales”, en sus estados financieros. Eso efectivamente mantenía el dinero fuera de los libros.

Un arbitraje inicial dictaminó que Ronaldo y la Juventus deben compartir la responsabilidad sobre el asunto. Se determinó que los gigantes italianos deben pagarle a CR7 la mitad de la cantidad que estaba solicitando.

El presidente de la Juve, Gianluca Ferrero, reveló en noviembre de 2024 que Ronaldo había recibido ese pago. Dijo: “Le pagamos a Cristiano Ronaldo en abril, no hay necesidad de ningún fondo de riesgo. Pagamos el 50% de la cantidad que solicitó, por lo que no hay necesidad de un fondo de riesgo porque las cantidades han sido pagadas.”

Ferrero continuó revelando que Juve apelaría el fallo en cuestión, con otro día ante un juez siendo planificado. Añadió: “No estamos de acuerdo con este fallo, que estableció una división igual de responsabilidades, por lo que hemos apelado en el tribunal de Turín.”