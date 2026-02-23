¿Cristiano Ronaldo formará equipo con Lionel Messi en la MLS? Una exestrella de la selección estadounidense explica por qué podría producirse la unión con el Inter de Miami, pero el fichaje causaría un «lío»

A los aficionados de todo el mundo les encantaría ver a Ronaldo y Messi jugar en el mismo equipo antes de que ambos se retiren, y es posible que esa unión se produzca en el sur de Florida. El Inter Miami, ganador de la MLS Cup, cuenta con la ambición y los fondos necesarios para hacer posible el acuerdo.

Cuando se le preguntó si los Herons podrían llegar a un acuerdo, Ramos, hablando a través de casinos online en Canadá, dijo a GOAL: «No lo descartaría, porque no creía que pudieran tener a Messi, [Luis] Suárez, [Sergio] Busquets y Jordi Alba, y a todos los demás jugadores que tienen. Creo que podría suceder. No creo que vaya a suceder. Si Ronaldo viene aquí, probablemente acabará en otro equipo».

Al ser preguntado por dónde podría ser, dado que se rumorea que Ronaldo ve su futuro en las superproducciones de Hollywood, Ramos añadió: «Podría ser Los Ángeles. Podría ser el LA Galaxy, porque el LAFC ha acaparado algunos de los titulares en Los Ángeles. Quizás el Galaxy quiera volver a estar en lo más alto. El fichaje de Ronaldo sin duda les daría esa exposición».

Volviendo a la posibilidad de que Ronaldo se vaya a Miami, y si habría alguna preocupación por un choque de egos junto al argentino Messi, el mejor de todos los tiempos, Ramos dijo: «No lo creo. Creo que ambos tienen la edad suficiente para saber que ahora solo quieren ganar partidos. Sin duda, ambos son ganadores. Y, por cierto, Ronaldo no va a ir definitivamente a Miami.

«Me encantaría que eso sucediera. Sería fantástico que estos dos acabaran juntos, uno o dos años en Miami. Espero que suceda. ¿Habrá algún problema en cuanto al tamaño de sus egos? Creo que el único problema será cómo viajarán estos chicos, porque será un caos con la atención que recibiría este equipo».