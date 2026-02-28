Cristiano Ronaldo falla un penalti y sufre un susto por una lesión, mientras que el Al-Nassr mantiene vivas sus esperanzas de ganar la Liga Profesional Saudí con una remontada y victoria

El Al-Nassr buscaba responder a la victoria in extremis que el Al-Ahli había conseguido contra el Al-Riyadh el jueves, y tuvo una oportunidad temprana para hacerlo. A los ocho minutos, Mikel Villanueva se estiró para alcanzar un balón suelto en su propia área, pero pareció tocar primero el pie de Mohamed Simakan. El defensa francés se desplomó dramáticamente al suelo y, a pesar del mínimo contacto, el Al-Nassr recibió un penalti. El Al-Fayha protestó furiosamente y sentirá que se hizo justicia cuando Ronaldo se adelantó y falló el lanzamiento, enviando el penalti fuera por el poste izquierdo.

El Al-Nassr volvió a salir favorecido de una decisión cuando Marcelo Brozovic se libró de una sanción por lo que parecía un claro cabezazo en el minuto 24. Sin embargo, esa buena suerte se agotaría pronto, al filo del descanso. Fashion Sakala encontró a Rakan Kaabi, que se superponía por la banda derecha, quien envió un centro raso y obligó a Abdulelah Al-Amri a desviar el balón más allá de Bento y dentro de su propia portería.

La defensa del Al-Fayha, liderada por Chris Smalling, se enfrentó a una oleada tras otra de ataques del Al-Nassr y parecía que podría repeler el ataque del visitante durante toda la noche. Aguantaron durante 72 minutos, hasta que Kingsley Coman y Sadio Mané rompieron la resistencia. Sultan Al-Ghannam pasó el balón a Coman, que centró al delantero senegalés para que rematara en el segundo palo.

El Al-Nassr presionó en busca del gol de la victoria y, en el minuto 80, la defensa del Al-Fayha, y sus corazones, finalmente se rindieron. Un córner llegó a Joao Félix en el borde del área, cuyo disparo se estrelló en el poste y rebotó en el aturdido portero Orlando Mosquera antes de entrar en la portería. Con un poco de suerte, el Al-Nassr completó su remontada antes de que Abdullah Al-Hamdan marcara el cuarto y devolviera al club a lo más alto de la clasificación saudí.