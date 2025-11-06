AFP
Cristiano Ronaldo explica por qué no asistió al funeral de Diogo Jota
Tragedia en España
Diogo Jota y su hermano fallecieron en julio de este año tras un accidente automovilístico: su Lamborghini sufrió un reventón de neumático mientras adelantaba a otro vehículo y se incendió. Jota, de 28 años, viajaba de Oporto a Santander para tomar un ferry de regreso a Inglaterra, ya que se le había recomendado no volar tras una cirugía reciente de pulmón. La noticia sacudió profundamente al mundo del fútbol.
Solo once días antes del accidente, Jota se había casado con su pareja de largo plazo, con quien tenía tres hijos pequeños. Compañeros de equipo, exentrenadores, clubes y aficionados de todo el mundo rindieron homenaje a la estrella del Liverpool. El club emitió un comunicado calificando la pérdida como "una pérdida inimaginable", mientras que la Federación Portuguesa de Fútbol declaró estar "completamente devastada".
En ese momento, Cristiano Ronaldo expresó sus condolencias en redes sociales:
"No tiene ningún sentido. Justo ahora estábamos juntos en la Selección Nacional, justo ahora te casaste. A tu familia, a tu esposa e hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. D.E.P. Diogo y Andre. Todos los extrañaremos."
El cinco veces ganador del Balón de Oro fue objeto de críticas por no asistir al funeral de su compañero y se le vio de vacaciones en Mallorca, pero ahora ha explicado los motivos de su ausencia.
Ausencia en el funeral explicada
En una entrevista con Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo explicó su ausencia en el funeral de Diogo Jota:
"Hay dos cosas. La gente me critica mucho y no me importa, porque cuando tu conciencia está tranquila, no necesitas preocuparte por lo que diga la gente. Una de las cosas que no hago desde que mi padre murió es ir al cementerio. Y, además, me conoces y mi reputación: dondequiera que voy se convierte en un circo. No fui al funeral de Jota porque la atención estaría en mí y no quería eso."
Ronaldo añadió:
"La gente puede seguir criticándome, pero me sentí bien con mi decisión. No necesitaba ir solo para que me vieran allí. Pensé en su familia y no necesitaba las cámaras para mostrar lo que hago."
'Muestra por qué tienes que disfrutar los momentos'
"Estaba con Gio (mi pareja, Georgina Rodríguez) en el gimnasio cuando vi los mensajes y no lo podía creer. Lloré mucho. Fue un momento muy, muy difícil para todos: el país, los aficionados, los compañeros de equipo, las familias."
"Me gustó mucho conocerlo y compartir grandes momentos con él. Hablé con su familia y les ofrecí mi apoyo. Esto demuestra por qué hay que disfrutar cada momento y no pensar demasiado en el futuro. No planeo mucho a largo plazo porque todo puede cambiar en un instante. Tenemos que ser felices por estar aquí y disfrutar la vida, porque nunca sabes lo que va a pasar. Fue un momento impactante y todavía lo sentimos ahora. Diogo era uno de nosotros. Era un muy buen chico y un gran jugador."
"Me gustó mucho conocerlo y compartir algunos grandes momentos con él. Hablé con su familia y les di mi apoyo."
Los homenajes continúan llegando
Diogo Jota falleció hace cuatro meses, pero su recuerdo sigue vivo en cada partido en casa del Liverpool. Los aficionados en Anfield guardan un minuto de aplausos en el minuto 20, en homenaje al número de camiseta del portugués.
Recientemente, Trent Alexander-Arnold regresó a Merseyside con el Real Madrid y rindió un emotivo homenaje a su difunto excompañero, colocando flores y un mensaje escrito a mano en el memorial del Liverpool. El gesto conmovedor tuvo lugar mientras el internacional inglés visitaba su antiguo hogar antes del partido de Liga de Campeones entre los Blancos y los Reds, el martes por la noche.
