Cristiano Ronaldo explica por qué no asistió al funeral de Diogo Jota

Diogo Jota y su hermano fallecieron en julio de este año tras un accidente automovilístico: su Lamborghini sufrió un reventón de neumático mientras adelantaba a otro vehículo y se incendió. Jota, de 28 años, viajaba de Oporto a Santander para tomar un ferry de regreso a Inglaterra, ya que se le había recomendado no volar tras una cirugía reciente de pulmón. La noticia sacudió profundamente al mundo del fútbol.

Solo once días antes del accidente, Jota se había casado con su pareja de largo plazo, con quien tenía tres hijos pequeños. Compañeros de equipo, exentrenadores, clubes y aficionados de todo el mundo rindieron homenaje a la estrella del Liverpool. El club emitió un comunicado calificando la pérdida como "una pérdida inimaginable", mientras que la Federación Portuguesa de Fútbol declaró estar "completamente devastada".

En ese momento, Cristiano Ronaldo expresó sus condolencias en redes sociales:

"No tiene ningún sentido. Justo ahora estábamos juntos en la Selección Nacional, justo ahora te casaste. A tu familia, a tu esposa e hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. D.E.P. Diogo y Andre. Todos los extrañaremos."

El cinco veces ganador del Balón de Oro fue objeto de críticas por no asistir al funeral de su compañero y se le vio de vacaciones en Mallorca, pero ahora ha explicado los motivos de su ausencia.

