¡Cristiano Ronaldo es solo «uno más» para Portugal! Francisco Conceição insiste en que los jugadores «no sienten la obligación» de pasarle el balón a CR7 en el Mundial de 2026

Conceição, extremo de la Juventus, ha explicado cómo Portugal gestiona la presencia de su legendario capitán de cara al segundo partido contra Uzbekistán. En rueda de prensa, reconoció la presión mediática sobre la selección.

Dijo: «Cristiano es único para marcar goles, pero no tenemos la obligación de pasarle el balón; se lo doy al compañero mejor desmarcado. Él está aquí para ayudar, como todos».