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¡Cristiano Ronaldo es solo «uno más» para Portugal! Francisco Conceição insiste en que los jugadores «no sienten la obligación» de pasarle el balón a CR7 en el Mundial de 2026
«Está aquí para ayudar»
Conceição, extremo de la Juventus, ha explicado cómo Portugal gestiona la presencia de su legendario capitán de cara al segundo partido contra Uzbekistán. En rueda de prensa, reconoció la presión mediática sobre la selección.
Dijo: «Cristiano es único para marcar goles, pero no tenemos la obligación de pasarle el balón; se lo doy al compañero mejor desmarcado. Él está aquí para ayudar, como todos».
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Exigir una mejora colectiva
El extremo elogió a Ronaldo y animó al resto de la plantilla a esforzarse más tras el empate en la primera jornada contra la República Democrática del Congo. «Es un ejemplo por su trayectoria y por el ansia de victoria que muestra cada día; se entrena como si fuera el último. Si él ha logrado tanto y sigue con tantas ganas, las nuestras deben ser aún mayores. Es uno más que está aquí para ayudar; necesitamos a todos para que el equipo funcione», añadió Conceição. Reconociendo el difícil ambiente, destacó la importancia de mejorar de inmediato. «Antes de dar una respuesta, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de reaccionar. Queremos que este momento pase rápido», señaló.
Luchas contra la República Democrática del Congo
Tras el frustrante 1-1 ante la República Democrática del Congo, Ronaldo apenas tocó el balón 25 veces en los 90 minutos. Esta escasa participación generó duras críticas. Entonces el centrocampista del París Saint-Germain, João Neves, de 21 años, provocó un revuelo al declarar: «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección y por el fútbol. Pero ahora, él y nosotros sabemos que no es diferente: es uno más que viene a ayudar, como todos».
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¿Qué le depara el futuro a Portugal?
Portugal debe ignorar las voces externas y concentrarse en su próximo partido contra Uzbekistán. Una victoria convincente le permitiría superar la decepción ante la República Democrática del Congo y avanzar en el torneo. El equipo de Roberto Martínez cerrará la fase de grupos enfrentando a Colombia el 28 de junio.