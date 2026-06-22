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«Cristiano Ronaldo es así de poderoso»: Alan Shearer sugiere que a Roberto Martínez quizá no se le «permita» sustituir al capitán de Portugal en el Mundial de 2026
El poder de Cristiano Ronaldo
Shearer ha asegurado que Martínez quizá no tenga la autoridad para tratar a Ronaldo como a un jugador más. Tras el empate de Portugal con la República Democrática del Congo, Shearer subrayó la relación especial entre la estrella y su seleccionador.
El exdelantero del Newcastle considera que el estatus del jugador puede limitar la flexibilidad táctica de Portugal en Norteamérica. «Si a Roberto Martínez se le permite hablar con él y, de hecho, sustituirlo. Cristiano tiene tanto poder. Si no entiende que no puede jugar todos los minutos, no funcionará», declaró Shearer aBetfair.
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Preocupaciones por el equilibrio táctico de Portugal
Para Shearer, la aparente incapacidad del delantero del Al-Nassr para aceptar un papel secundario podría obstaculizar a la Seleção en las fases eliminatorias.
«Siempre me ha preocupado que Ronaldo no aceptara no ser titular en todos los partidos, y desde luego no puede jugar todos los minutos. Parece que ese es el caso», añadió Shearer. «Lo pondría de titular en el próximo partido de Portugal, pero si no funciona, le diría que debe salir del campo. Pero la clave es si acepta ser sustituido, porque Cristiano tiene mucho poder. Es muy difícil: es una superestrella que brilló durante años, pero lleva tiempo sin marcar con Portugal y está lejos de su mejor nivel».
Se reaviva el debate entre Messi y Ronaldo
Ronaldo apenas se notó en el partido inaugural del Mundial 2026, mientras su eterno rival, Lionel Messi, brilló. Parecía frustrado, en contraste con Messi, quien marcó un hat-trick ante Argelia. Shearer se pronunció: el argentino es el mejor de la historia.
«Lionel Messi es asombroso. Es increíble cómo sigue adelante. Está igual de en forma y ahora tiene un equipo dispuesto a correr más por él para que reciba el balón», dijo Shearer. Sobre el efecto en Ronaldo, añadió: «Me imagino su frustración la noche anterior, viendo a Messi marcar tres goles y luego salir al campo y no jugar nada bien, con un aspecto muy frustrado. Te puedes imaginar lo que está sintiendo».
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Shearer hace su elección definitiva
Shearer admite que, pese a reconocer la grandeza de ambos, prefiere a la estrella del Inter de Miami. El ex capitán inglés señala que, aunque ambos llegaron a la cima, sus trayectorias y estilos son muy distintos.
«Messi y Ronaldo son dos jugadores increíbles, pero yo siempre me he decantado por Messi. No me gustan las comparaciones porque son muy diferentes en habilidad, actitud y forma de llegar a la cima. Aunque siempre me decantaré por Messi», afirmó Shearer. Y concluyó: «Es fascinante verlo jugar; todos piensan: “¿Puedo pasarle el balón?”. Esa pierna izquierda es letal. Ya no tengo adjetivos para él. Es asombroso lo que ha hecho y sigue haciendo».