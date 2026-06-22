«Cristiano Ronaldo es así de poderoso»: Alan Shearer sugiere que a Roberto Martínez quizá no se le «permita» sustituir al capitán de Portugal en el Mundial de 2026

Shearer ha asegurado que Martínez quizá no tenga la autoridad para tratar a Ronaldo como a un jugador más. Tras el empate de Portugal con la República Democrática del Congo, Shearer subrayó la relación especial entre la estrella y su seleccionador.

El exdelantero del Newcastle considera que el estatus del jugador puede limitar la flexibilidad táctica de Portugal en Norteamérica. «Si a Roberto Martínez se le permite hablar con él y, de hecho, sustituirlo. Cristiano tiene tanto poder. Si no entiende que no puede jugar todos los minutos, no funcionará», declaró Shearer aBetfair.