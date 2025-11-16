Cristiano Ronaldo enviado a casa por Portugal la tras tarjeta roja, mientras Bruno Fernandes afirma que su excompañero del Manchester United 'hizo las cosas más difíciles'
- Getty Images Sport
Irlanda logró una gran victoria sobre Portugal
La progresión de la Selecao hacia la Copa Mundial 2026 no es tan clara después del revés del jueves. Troy Parrott consiguió un doblete en la primera mitad para los Boys In Green mientras Irlanda lograba dos victorias consecutivas para dar a sus esperanzas de play-off un impulso muy necesario.
Irlanda ahora se enfrenta a Hungría, que se encuentra un punto por encima del equipo de Heimir Hallgrimsson, el domingo por la tarde necesitando ganar para superar a los magiares y colocarse en segundo lugar. Hungría aún podría terminar primero si gana y Portugal pierde ante Armenia, aunque incluso sin Ronaldo, eso parece poco probable.
El jugador de 40 años no estará para ver el partido de Portugal en el Estadio do Dragao en Oporto el domingo por la tarde después de que el experimentado delantero fuera 'liberado del equipo nacional' según la publicación portuguesa A Bola. Ronaldo había tenido una actuación lenta hasta su expulsión en lo que resultó ser una frustrante noche para el capitán de Portugal.
Antes del partido, Cristiano Ronaldo había prometido ser un 'buen chico' a su regreso a Irlanda, afirmando: "Realmente me gustan los fanáticos aquí. El apoyo que dan a su equipo nacional es encantador.
"Para mí, es un placer jugar aquí de nuevo, espero que no me abucheen demasiado mañana - juro que voy a intentar ser un buen chico."
'No hay violencia'
La tarjeta roja de Ronaldo fue recibida con incredulidad por el experimentado delantero, quien se volvió para aplaudir sarcásticamente al público local antes de dirigirse hacia el túnel. Y el delantero de Al-Nassr tuvo que ser retenido por el exdefensor del Chelsea Ricardo Carvalho después de que el héroe portugués pareciera decir 'bien hecho' en dirección al banquillo irlandés.
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, salió en defensa de Ronaldo tras la derrota del jueves y argumentó que el arrebato del capitán no fue 'violento'. "Por supuesto, hablamos. Creo que es difícil para un jugador como Cristiano, que está en el área. Y hoy tenía a dos defensores en contacto físico constante", dijo Martínez.
"No hay violencia. Intenta apartar al defensor y tuvo la mala suerte de que el VAR... el ángulo de las imágenes lo hace parecer peor de lo que realmente sucedió. Es la primera tarjeta roja de Ronaldo para la selección, es increíble."
Una tarjeta roja directa en el escenario internacional suele conllevar una sanción de dos partidos, lo que significa que Ronaldo podría perderse el debut de Portugal en el Mundial si logran hacer el trabajo contra Armenia y evitan necesitar viajar a Estados Unidos el próximo verano a través de los play-offs.
- AFP
"Sabe que cometió un error"
El capitán del Manchester United y compañero de equipo en Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, ha admitido que el delantero cometió un error, pero que su expulsión hizo las cosas más difíciles en Irlanda la semana pasada. Fernandes, quien no jugó el partido contra Irlanda debido a una sanción propia, dijo: "Eso pasa en el fútbol, un momento en el que Cris tuvo una reacción que le costó caro.
Algo que no quería hacer, pero terminó sucediendo. Sabe que cometió un error y desafortunadamente no pudo ayudarnos, pero eso no cambia el hecho de que ya estábamos en desventaja en el partido.
Hizo las cosas un poco más difíciles, porque estábamos jugando con 10 hombres y no teníamos un jugador que pudiera marcar un gol en cualquier momento."
Se espera que Portugal supere fácilmente a Armenia.
Se espera que Portugal termine en la cima del Grupo F el domingo mientras se preparan para enfrentarse a Armenia en casa. Armenia ha perdido cuatro de sus cinco clasificatorios para la Copa del Mundo, incluida una contundente derrota por 5-0 ante los hombres de Martínez en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan en septiembre.
Ronaldo anotó dos veces en esa contundente victoria, mientras que Joao Felix - dos veces - y Joao Cancelo también marcaron a principios de año.