Cristiano Ronaldo envía un mensaje mientras Portugal se clasifica para el Mundial 2026 y anota nueve goles sin CR7 por suspensión

Portugal demostró, contra una oposición limitada, que pueden arreglárselas sin su capitán talismán. Tuvieron un breve tambaleo contra Armenia, cuando el temprano esfuerzo de Renato Veiga fue anulado, pero finalmente pasaron con facilidad en el Estadio do Dragao.

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, anotó un hat-trick, incluyendo dos penales, mientras que Goncalo Ramos, Joao Neves y Francisco Conceicao también marcaron. Portugal sabía que un resultado positivo sería suficiente para verlos liderar el Grupo F. Terminaron tres puntos por delante de Irlanda después de hacer un trabajo fácil contra Armenia.

Ronaldo había publicado antes del último partido de clasificación de Portugal: “¡Vamos equipo! ¡Todos juntos hoy y siempre! ¡Por Portugal y por nuestra bandera!” CR7 quedó sonriendo al final del partido mientras añadía: “¡ESTAMOS EN LA COPA DEL MUNDO! ¡VAMOS, PORTUGAL!”

Ronaldo ahora se está preparando para su sexta aparición en finales de la Copa del Mundo. Tendrá 41 años cuando llegue ese torneo, pero ha firmado un nuevo contrato con el Al-Nassr de la Pro League saudí y no muestra señales de desacelerar.

