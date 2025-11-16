Cristiano Ronaldo envía un mensaje mientras Portugal se clasifica para el Mundial 2026 y anota nueve goles sin CR7 por suspensión
Portugal aplasta a Armenia sin Ronaldo
Cristiano Ronaldo se vio obligado a ver ese partido desde lejos después de ser liberado antes de tiempo del campamento portugués. No había necesidad de que se quedara mientras cumplía una sanción. El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones vio la tarjeta roja durante una derrota 2-0 en Dublín contra la República de Irlanda.
Se enredó con el defensor irlandés Dara O'Shea durante ese encuentro, golpeando al central del Ipswich en la espalda con el codo, y ahora está esperando descubrir cuántos partidos tendrá que perderse. La esperanza es que un partido sea suficiente para que aprenda la lección.
Ronaldo envía un mensaje tras la victoria de Portugal
Portugal demostró, contra una oposición limitada, que pueden arreglárselas sin su capitán talismán. Tuvieron un breve tambaleo contra Armenia, cuando el temprano esfuerzo de Renato Veiga fue anulado, pero finalmente pasaron con facilidad en el Estadio do Dragao.
El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, anotó un hat-trick, incluyendo dos penales, mientras que Goncalo Ramos, Joao Neves y Francisco Conceicao también marcaron. Portugal sabía que un resultado positivo sería suficiente para verlos liderar el Grupo F. Terminaron tres puntos por delante de Irlanda después de hacer un trabajo fácil contra Armenia.
Ronaldo había publicado antes del último partido de clasificación de Portugal: “¡Vamos equipo! ¡Todos juntos hoy y siempre! ¡Por Portugal y por nuestra bandera!” CR7 quedó sonriendo al final del partido mientras añadía: “¡ESTAMOS EN LA COPA DEL MUNDO! ¡VAMOS, PORTUGAL!”
Ronaldo ahora se está preparando para su sexta aparición en finales de la Copa del Mundo. Tendrá 41 años cuando llegue ese torneo, pero ha firmado un nuevo contrato con el Al-Nassr de la Pro League saudí y no muestra señales de desacelerar.
Portugal defiende a Ronaldo tras tarjeta roja
Sin embargo, aún está por verse si se verá obligado a perder los partidos de apertura de ese evento en América del Norte y Central. Martínez dijo sobre la expulsión de Ronaldo contra Irlanda: “La tarjeta roja es solo un capitán que nunca ha sido expulsado antes en 226 juegos. Creo que eso solo merece crédito y hoy pensé que fue un poco duro porque él se preocupa por el equipo. Estuvo 60 minutos o 58 minutos en el área siendo agarrado, siendo empujado, y obviamente, cuando intenta alejarse del defensor... Creo que la acción se ve peor de lo que realmente es. No creo que sea un codazo, creo que es todo el cuerpo, pero desde donde está la cámara, parece un codazo. Pero lo aceptamos.
“Lo único que me deja un sabor amargo en la boca es que en la conferencia de prensa [el miércoles], su entrenador estaba hablando sobre el aspecto de los árbitros siendo influenciados, y luego un gran defensa central cae al suelo de manera tan dramática al giro del cuerpo de Cristiano.”
¿Ronaldo enfrenta una sanción para la Copa del Mundo?
Martinez continuó diciendo, con la posibilidad de que el comité disciplinario de FIFA le imponga a Cristiano Ronaldo una sanción de tres partidos: “Después del partido es un momento difícil porque las emociones pueden ser confusas. Vi su reacción a una provocación. Comenzó al inicio del partido, en cada jugada en el área de penalti. Incluso comenzó el día antes en la conferencia de prensa.
“Y fue una reacción de intentar seguir jugando. Otros podrían caer al suelo y buscar un penalti. No es una acción violenta, no es una tarjeta roja por violencia, sino una reacción a una provocación. Necesitamos intentar mostrar el caso y prepararnos bien. Diría que sería muy injusto imponer una suspensión larga.”
Ronaldo ya ha declarado que la Copa del Mundo de 2026 será su última. Ha buscado aclarar comentarios en los que dijo que la retirada podría suceder “pronto”, aunque todavía quedan al menos un par de años en el eterno gran jugador de todos los tiempos.