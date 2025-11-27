Cristiano Ronaldo envía mensaje tras el histórico título de Portugal en el Mundial Sub-17

El ícono global del fútbol podría estar acercándose al final de su carrera como jugador, con la mirada puesta en un último hurra en la Copa del Mundo del próximo año. Sin embargo, Cristiano Ronaldo sigue explorando nuevas vías para expandir la Marca Ronaldo. El astro portugués ha anunciado su incursión en el MMA, sumándose a una colaboración con la leyenda del UFC y compatriota Ilia Topuria en WOW FC.

WOW FC, que hasta hace poco era una promoción pequeña, se ha convertido rápidamente en una de las organizaciones de MMA de mayor crecimiento en Europa. En el último año, su asistencia aumentó más de un 400 %, con eventos que constantemente agotan entradas de más de 5,000 personas. Las transmisiones en vivo ahora llegan a más de 170 países. La incorporación de Ronaldo busca acelerar la expansión de la promoción en Europa, América Latina y Medio Oriente, fusionando deporte, cultura, moda, entretenimiento y educación.

En un comunicado, Ronaldo señaló: "El MMA representa valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y me enorgullece unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación."

