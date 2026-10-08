¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1083726612.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traducido por

Cristiano Ronaldo, «en buen estado físico y mental», mientras el técnico del Al-Nassr Ange Postecoglou esquiva la polémica de Portugal

C. Ronaldo
A. Postecoglou
J. Jesus
Portugal
UEFA Nations League A
Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
1ª División

El entrenador del Al-Nassr, Ange Postecoglou, ha confirmado que el veterano delantero Cristiano Ronaldo está listo para volver a la acción en competiciones nacionales tras abandonar antes de tiempo la concentración de Portugal. El técnico australiano zanjó rápidamente las preguntas sobre el reciente drama internacional del delantero y prefirió centrarse en el próximo partido de su equipo en la Saudi Pro League.

  • El entrenador confirma el estado físico de su jugador franquicia

    El entrenador Postecoglou ha confirmado que su veterano delantero se ha reincorporado a la plantilla en óptimas condiciones de cara a la octava jornada de la Saudi Pro League. El jugador, de 41 años, entra de inmediato en la pelea por un puesto en el once titular cuando el gigante de Riad reciba al Al-Diriyah el viernes. Sin dejarse afectar por la creciente especulación en toda Europa, el técnico australiano sigue totalmente centrado en preparar a su equipo para mantener su impulso hacia la parte alta de la clasificación.

  • FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-PRESSERAFP

    El técnico esquiva la polémica sobre la convocatoria internacional

    Negándose a entrar en el debate sobre la marcha anticipada del capitán de la concentración con su selección, Postecoglou marcó un tono firme en su rueda de prensa previa al partido: "Cristiano ha vuelto al club en buenas condiciones físicas y mentales. Eso es lo más importante para nosotros".

    Al ser preguntado por la supuesta fricción entre el delantero y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, el técnico zanjó la discusión: "No me gusta que los entrenadores de clubes comenten lo que sucede en la selección, así que no voy a hablar de ello".

  • Los gigantes de Riad esperan a que se complete el grupo

    Lejos de los focos puestos sobre su jugador franquicia, la preparación del Al-Nassr recibió un impulso oportuno con el regreso de Joao Felix a los entrenamientos completos en Riad. El cuerpo técnico ahora solo espera a su contingente de internacionales saudíes, recientes ganadores de la Copa del Golfo Arábigo, tras derrotar 2-0 a los Emiratos Árabes Unidos en la final del miércoles. Reunir de nuevo a toda la plantilla será vital mientras el vigente campeón de liga afronta un apretado calendario nacional y continental.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-TRAININGAFP

    Los aspirantes al título apuntan a la cumbre nacional

    El Al-Nassr llega al choque del viernes a solo dos puntos del liderato, sabiendo que una victoria contra el Al-Diriyah mantendrá la presión sobre los líderes, el Al-Hilal y el Al-Ittihad. El encuentro da inicio a un exigente tramo otoñal para los vigentes campeones, que no pueden permitirse tropiezos en el ámbito nacional antes de que se reanuden sus compromisos regionales. En la punta del ataque, Ronaldo sigue centrado en convertir su cifra de 979 goles en cuatro dígitos.

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR