Cristiano Ronaldo, «en buen estado físico y mental», mientras el técnico del Al-Nassr Ange Postecoglou esquiva la polémica de Portugal

Negándose a entrar en el debate sobre la marcha anticipada del capitán de la concentración con su selección, Postecoglou marcó un tono firme en su rueda de prensa previa al partido: "Cristiano ha vuelto al club en buenas condiciones físicas y mentales. Eso es lo más importante para nosotros".

Al ser preguntado por la supuesta fricción entre el delantero y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, el técnico zanjó la discusión: "No me gusta que los entrenadores de clubes comenten lo que sucede en la selección, así que no voy a hablar de ello".