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Cristiano Ronaldo, «en buen estado físico y mental», mientras el técnico del Al-Nassr Ange Postecoglou esquiva la polémica de Portugal
El entrenador confirma el estado físico de su jugador franquicia
El entrenador Postecoglou ha confirmado que su veterano delantero se ha reincorporado a la plantilla en óptimas condiciones de cara a la octava jornada de la Saudi Pro League. El jugador, de 41 años, entra de inmediato en la pelea por un puesto en el once titular cuando el gigante de Riad reciba al Al-Diriyah el viernes. Sin dejarse afectar por la creciente especulación en toda Europa, el técnico australiano sigue totalmente centrado en preparar a su equipo para mantener su impulso hacia la parte alta de la clasificación.
- AFP
El técnico esquiva la polémica sobre la convocatoria internacional
Negándose a entrar en el debate sobre la marcha anticipada del capitán de la concentración con su selección, Postecoglou marcó un tono firme en su rueda de prensa previa al partido: "Cristiano ha vuelto al club en buenas condiciones físicas y mentales. Eso es lo más importante para nosotros".
Al ser preguntado por la supuesta fricción entre el delantero y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, el técnico zanjó la discusión: "No me gusta que los entrenadores de clubes comenten lo que sucede en la selección, así que no voy a hablar de ello".
Los gigantes de Riad esperan a que se complete el grupo
Lejos de los focos puestos sobre su jugador franquicia, la preparación del Al-Nassr recibió un impulso oportuno con el regreso de Joao Felix a los entrenamientos completos en Riad. El cuerpo técnico ahora solo espera a su contingente de internacionales saudíes, recientes ganadores de la Copa del Golfo Arábigo, tras derrotar 2-0 a los Emiratos Árabes Unidos en la final del miércoles. Reunir de nuevo a toda la plantilla será vital mientras el vigente campeón de liga afronta un apretado calendario nacional y continental.
- AFP
Los aspirantes al título apuntan a la cumbre nacional
El Al-Nassr llega al choque del viernes a solo dos puntos del liderato, sabiendo que una victoria contra el Al-Diriyah mantendrá la presión sobre los líderes, el Al-Hilal y el Al-Ittihad. El encuentro da inicio a un exigente tramo otoñal para los vigentes campeones, que no pueden permitirse tropiezos en el ámbito nacional antes de que se reanuden sus compromisos regionales. En la punta del ataque, Ronaldo sigue centrado en convertir su cifra de 979 goles en cuatro dígitos.
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