En un giro inesperado, Quinones acabó como máximo goleador de la Liga Profesional de Arabia Saudí. En la última jornada, marcó un hat-trick en la victoria 5-1 sobre Al Ittihad y llegó a 33 tantos.

Llegó a la última jornada con 30 goles, uno menos que Toney (32) y cuatro más que Ronaldo (26). Gracias a ese triplete, el delantero —fichado en verano de 2024 del Club América— cerró la temporada con 33 dianas y se llevó la Bota de Oro.