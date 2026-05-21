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Cristiano Ronaldo e Ivan Toney se quedan sin la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí, que sorprende y gana un delantero mexicano
La estrella del Al-Qadsiah se lleva el título de máximo goleador
En un giro inesperado, Quinones acabó como máximo goleador de la Liga Profesional de Arabia Saudí. En la última jornada, marcó un hat-trick en la victoria 5-1 sobre Al Ittihad y llegó a 33 tantos.
Llegó a la última jornada con 30 goles, uno menos que Toney (32) y cuatro más que Ronaldo (26). Gracias a ese triplete, el delantero —fichado en verano de 2024 del Club América— cerró la temporada con 33 dianas y se llevó la Bota de Oro.
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Los grandes de Europa se quedan atrás
El logro de Quinones es aún más notable si se considera el nivel de sus rivales. Al llegar a 33 goles, el exjugador del Club América impidió que Ronaldo conquistara su tercera Bota de Oro consecutiva en Arabia Saudí. Aunque el portugués marcó dos tantos en la victoria 4-1 del Al-Nassr sobre el Damac en la última jornada, acabó la temporada con 28 goles y título en mano, pero no pudo alcanzar a Quinones. Ronaldo se quedó a un paso de su tercera Bota de Oro consecutiva.
La definición fue en la última jornada: Toney, exdelantero del Brentford y del Al-Ahli, quedó segundo con 32 tantos tras fallar en su último encuentro ante Al-Khaleej, lo que aprovechó Quinones para superarlo.
El récord legendario de Ronaldo sigue intacto
A pesar de no ganar el trofeo individual esta temporada, Ronaldo puede estar tranquilo: su récord de goles en una sola campaña de la Liga Profesional Saudí sigue vigente. El capitán del Al-Nassr marcó 35 tantos en 31 partidos.
Quinones y Toney se exigieron al máximo, pero ninguno llegó a los 35 goles que el portugués marcó en la temporada 2023-24. Su marca de 35 tantos en 31 partidos sigue siendo el referente para los delanteros en el país.
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El impulso de México de cara al Mundial
Para Quinones, este reconocimiento llega en el momento ideal. Con el Mundial 2026 cerca, el delantero le muestra a Javier Aguirre que está listo para liderar a El Tri. Su gran nivel en una liga con defensas de élite lo demuestra.