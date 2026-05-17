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Cristiano Ronaldo e Ivan Toney lideran la lista de candidatos al premio al mejor jugador de la temporada de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Una reñida lucha por el título en la última jornada
A falta de las últimas jornadas, que se jugarán el jueves, Al Nassr lidera con 83 puntos, dos más que el invicto Al Hilal. El líder se mide al Damac y una victoria le daría el título, mientras Al Hilal visita al Al Fayha. Toda la presión está sobre Al Nassr: un tropiezo y el segundo clasificado podría arrebatarle la corona en el último momento.
Ronaldo y Félix en busca de la gloria nacional
Cristiano Ronaldo lidera al Al Nassr en su búsqueda de la gloria nacional. El veterano ha marcado 26 goles esta temporada y se convirtió en el tercer jugador de la era moderna en llegar a 100 tantos en la Pro League. Con siete premios al mejor del partido, es favorito para el título de jugador de la temporada.
Necesita ganar la última jornada para lograr su primer gran título con el club desde su llegada el 1 de enero de 2023. También está nominado su compañero João Félix, autor de tres hat-tricks —récord para un centrocampista—, líder en asistencias con 12 y segundo en contribuciones totales.
Toney y el resto de estrellas completan la lista de finalistas
Toney ha marcado 32 goles en 31 partidos de liga con el Al-Ahli. Ha firmado cuatro hat-tricks y obtenido nueve premios al mejor jugador del partido. En Al-Qadsiah destaca Quinoñez, que esta temporada llegó a 30 goles y superó el récord histórico del club en la máxima categoría con 50 tantos, además de ganar 13 premios al mejor jugador del partido. Además, Rubén Neves dirige el centro del campo del Al Hilal, se convirtió en el primer jugador en superar los 2.000 pases y lidera la clasificación de pases de peligro. Para garantizar la equidad entre estas cinco estrellas, la liga declaró: «Para optar al premio, un jugador debe haber participado en al menos el 40 % de los partidos de su equipo en la Roshn Saudi League 2025-26, sin importar su posición o nacionalidad».
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Superar la decepción continental
El desenlace del jueves definirá los honores de la temporada. Tras la dolorosa derrota 1-0 ante Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de la AFC 2, Al-Nassr busca redención. Un triunfo sobre Damac borrará la decepción continental y desatará celebraciones en Riad y en casa de Ronaldo.