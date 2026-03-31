Cristiano Ronaldo doesn’t need Ryan Reynolds to achieve Hollywood dream! Stunning Wrexham move for CR7 ruled out despite movie star ambition

Ronaldo tiene ahora 41 años y está empezando a plantearse qué hará cuando llegue el día en que cuelgue definitivamente las botas con las que ha batido tantos récords. Se considera poco probable que se dedique a los puestos directivos, a pesar de contar con una amplia experiencia que transmitir, y se considera que convertirse en propietario de un club sería una transición más realista.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no ha fijado ninguna fecha para su retirada, y muchos apuestan por que seguirá jugando hasta mediados de los 40 y más allá. Con un lucrativo contrato con el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí que expira en 2027, es posible que busque un nuevo reto en ese momento.

En el Wrexham se están elaborando planes ambiciosos, ya que los Red Dragons apuntan a la Premier League, y Ronaldo encajaría perfectamente en su serie documental. Además, en el hipódromo de SToK tendría la oportunidad de hablar sobre oportunidades como actor de superproducciones con Reynolds, la estrella de Deadpool.