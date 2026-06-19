Tras el decepcionante empate ante la República Democrática del Congo, en Portugal crece la polémica sobre Cristiano Ronaldo y el miedo a una fractura interna en la selección lusa en pleno Mundial.





En el centro del debate está la decisión del seleccionador, Roberto Martínez, de mantener en el campo los 90 minutos al delantero del Al Nassr. Unos creen que ya no debe ser titular, otros lo defienden como el mayor icono del fútbol luso. Algunos aficionados hablan incluso de un boicot contra el ‘7’.





Tras el partido contra la República Democrática del Congo, las redes de varios jugadores lusos recibieron críticas de los seguidores del ‘7’. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Pedro Neto fueron inundados de comentarios en Instagram. Les reprochan no haberle pasado el balón y sugieren que lo subestiman o envidian.



