AFP
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Cristiano Ronaldo disfruta de unas vacaciones al sol con Georgina Rodríguez antes de la Copa del Mundo de 2026, ¡y el mejor jugador de la historia de Portugal aún encuentra tiempo para hacer abdominales!
Momentos en familia bajo el sol de Arabia Saudí
La superestrella del Al-Nassr ha dejado por unos días el área de penalti para relajarse en la costa saudí. Acompañado por su pareja de toda la vida y sus hijos, el icono de 41 años ha compartido fotos de una escapada lujosa. Desde aguas turquesas cristalinas hasta momentos de relax junto a una piscina de lujo, el clan Ronaldo disfruta de un raro respiro en el calendario futbolístico.
Rodríguez ha compartido varias fotos, entre ellas una emotiva en la que pasea de la mano con su hija menor, Bella Esmeralda. En este resort apartado, el astro luso recarga energías antes de unirse a la selección para el torneo de Norteamérica.
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«Lo mejor de mi vida»
La prometida de Ronaldo, Rodríguez, ha mostrado su escapada familiar en Instagram. En una foto los niños juegan en la piscina y Cristiano Junior surfea con una tabla eléctrica; el pie de foto reza: «Lo mejor de mi vida». Estas imágenes revelan el lado tierno de un jugador conocido por su competitividad.
También compartió momentos cotidianos: comidas frente al mar y juegos en el agua. Una imagen de la pequeña Esmeralda descansando en un flotador de sirena reflejaba la calma del descanso. Pese a la presión del próximo torneo, la familia permanece unida mientras el veterano delantero se prepara para su sexta Copa del Mundo.
El mejor de todos los tiempos no se toma días libres
Aunque esté de vacaciones con la familia, la famosa ética de trabajo de Ronaldo sigue patente. En otra publicación de Instagram, se ve a Cristiano enseñando a su hijo Mateo a hacer abdominales. Esa constante dedicación a su forma física le permite seguir compitiendo al máximo nivel a sus 40 años.Instagram/@georginagio
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El último sueño del Mundial
El reloj avanza hacia el 17 de junio, cuando Portugal debutará en el Grupo K ante Congo en Houston. Este torneo es la última frontera de Ronaldo, el único gran título que falta tras dos décadas de dominio. Con los partidos de grupo en Texas y Florida, el delantero descansa para llegar fresco al calor del verano estadounidense.
Tras cerrar la temporada de clubes a finales de mayo, este breve descanso le permite pasar del éxito nacional al compromiso internacional. Pronto terminará el descanso y toda la atención se centrará en el campo. El mundo aguardará para ver si el máximo goleador de la historia del fútbol internacional ofrece una última serie de momentos icónicos en el escenario más grandioso.