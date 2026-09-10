Cristiano Ronaldo no desempeñó el papel de delantero tradicional durante el partido, ya que apareció en distintas zonas del campo, y llamó la atención su reiterado desplazamiento hacia el centro del campo del Al Nassr para participar en la construcción de las jugadas y enlazar las líneas.

La estrella portuguesa gestionó con inteligencia los espacios, pues en algunas acciones retrocedía para atraer a los defensores y abrir el camino a sus compañeros, y después arrancaba de nuevo hacia adelante para aprovechar los espacios a la espalda de la línea defensiva.

Esta fluidez en el movimiento hizo que la tarea de vigilarlo fuera más difícil, sobre todo porque no ofreció a los defensores del Abha un punto fijo con el que lidiar durante todo el partido; unas veces aparecía lejos del área, y otras se trasladaba con rapidez a las zonas más peligrosas del campo.

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