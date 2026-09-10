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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Cristiano Ronaldo desafía las leyes de la física: 42 años y no deja de destrozar a sus críticos

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

El máximo goleador histórico del fútbol no deja de trabajar

El portugués Cristiano Ronaldo no fue un simple delantero esperando el balón dentro del área durante el enfrentamiento entre Al Nassr y Abha, sino que apareció con una imagen completamente diferente, tras desempeñar un llamativo rol táctico que contribuyó a la victoria de su equipo por 2-1, en el marco de la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

En una nueva noche de polémica en torno a la capacidad de la estrella portuguesa, de 42 años, para mantenerse con el mismo rendimiento físico, Ronaldo optó por responder dentro del campo, mediante sus continuos movimientos y su integración en la construcción del juego, antes de dejar su habitual sello frente a la portería anotando el primer gol.

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  • Cristiano Ronaldo: un delantero fuera de lo común

    Cristiano Ronaldo no desempeñó el papel de delantero tradicional durante el partido, ya que apareció en distintas zonas del campo, y llamó la atención su reiterado desplazamiento hacia el centro del campo del Al Nassr para participar en la construcción de las jugadas y enlazar las líneas.

    La estrella portuguesa gestionó con inteligencia los espacios, pues en algunas acciones retrocedía para atraer a los defensores y abrir el camino a sus compañeros, y después arrancaba de nuevo hacia adelante para aprovechar los espacios a la espalda de la línea defensiva.

    Esta fluidez en el movimiento hizo que la tarea de vigilarlo fuera más difícil, sobre todo porque no ofreció a los defensores del Abha un punto fijo con el que lidiar durante todo el partido; unas veces aparecía lejos del área, y otras se trasladaba con rapidez a las zonas más peligrosas del campo.

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  • Se mueve, abre espacios y luego regresa

    Lo más importante de la actuación de Cristiano Ronaldo es que no se limitó a moverse en horizontal, sino que cambiaba su posición constantemente en función del desarrollo del ataque, lo que otorgó a sus compañeros espacios adicionales para moverse y recibir el balón.

    Cuando retrocedía, el objetivo era claro: arrastrar a uno de los defensas consigo y generar un hueco aprovechable, para luego regresar rápidamente al área y aparecer como un delantero capaz de amenazar la portería después de haber contribuido él mismo a la construcción de la jugada.

    Y pese a haber cumplido 42 años, Cristiano Ronaldo ofreció el ejemplo de un jugador que se apoya en la lectura del terreno de juego y en el movimiento inteligente, y no solo en la velocidad o la fuerza física, dejando claro que su influencia puede extenderse a múltiples aspectos tácticos dentro del partido.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ascenso espectacular y sello decisivo

    Además de su papel táctico, Ronaldo no olvidó su misión fundamental frente a la portería, ya que logró marcar el primer gol del Al Nassr de una manera que refleja las cualidades que todavía lo distinguen dentro del área.

    La estrella portuguesa se elevó de forma espectacular para colocar el balón con la cabeza dentro de la red, confirmando su capacidad para aprovechar los centros y los balones aéreos, pese a su avanzada edad.

    Con este gol, Ronaldo combinó el papel táctico con el rendimiento ofensivo, pues no fue simplemente un jugador que se mueve lejos del área, sino que permaneció presente en el momento en el que el Al Nassr necesitaba culminar la jugada y convertir la superioridad del equipo en un gol.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Cifras que confirman una noche excepcional

    La obtención por parte de Cristiano Ronaldo del premio al jugador del partido reflejó la magnitud de su influencia en la victoria del Al-Nassr sobre el Abha, después de firmar uno de sus encuentros más completos en los aspectos técnico y táctico.

    Atendiendo a sus números durante el choque, Cristiano Ronaldo recibió una valoración de 8 sobre 10, tras rematar 8 balones, entre ellos 4 disparos hacia la portería del Abha, además de ofrecer dos pases clave y completar con éxito un regate.

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    Así, Cristiano Ronaldo no necesitó marcar más de un gol para demostrar su influencia, pues su valor en el partido fue mayor que el simple hecho de mover las redes, después de contribuir con sus movimientos a crear espacios, participar en la construcción del juego y aparecer luego en el lugar adecuado para finalizar uno de los ataques.

    En un momento en el que algunos siguen planteando interrogantes sobre la capacidad de Cristiano Ronaldo para mantener su nivel con el paso de los años, el duelo ante el Abha llegó para ofrecer una respuesta diferente: puede que cambie su manera de jugar y que dependa más de la lectura de los espacios y del movimiento inteligente, pero su capacidad para marcar la diferencia sigue presente.

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