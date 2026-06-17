Getty Images Sport
Traducido por
Cristiano Ronaldo defiende a Portugal tras el decepcionante resultado en el Mundial contra la República Democrática del Congo
Una valoración sin rodeos del empate en el partido inaugural
Tras un frustrante empate en Houston, Ronaldo habló con Sport TV mientras firmaba autógrafos a las puertas del estadio. Portugal sufrió para superar a una resistente selección africana y terminó 1-1 después de que Yoane Wissa igualara el gol inicial. Visiblemente consternado, el veterano delantero defendió el esfuerzo colectivo.
Al ser consultado sobre lo que faltó, respondió sin rodeos: «¿Qué faltó? No faltó nada, así es el fútbol. Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido. Podría haber sido de cualquier manera», y se negó a culpar a sus compañeros tras 90 minutos muy disputados.
Récord de participaciones en plena sequía goleadora
El miércoles, el delantero del Al-Nassr se dirigió a los aficionados por redes sociales. Tras reconocer la pérdida de puntos, animó al equipo a mantener la moral. «No ha sido el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado», escribió en sus canales oficiales, y añadió: «Mantengamos la cabeza alta y centrémonos en el próximo partido». A sus 41 años, falló varias ocasiones claras contra los Leopards, prolongando a 10 partidos su sequía goleadora en grandes torneos. Aun así, al saltar al campo se convirtió en el jugador de más edad en representar a su país, superando al exdefensa Pepe, que vio el partido desde la grada.
A la caza de la historia junto a Lionel Messi
Al jugar este torneo, el legendario delantero igualó a Lionel Messi como el jugador con más participaciones en fases finales de la Copa del Mundo: seis. También se convirtió en el segundo jugador de campo más veterano en la historia del certamen. Solo le supera el emblemático delantero camerunés Roger Milla, quien marcó el récord con 42 años y 39 días en la edición de 1994, también celebrada en Estados Unidos. A pesar de estos logros individuales, el capitán mostró frustración por el resultado colectivo y sabe que su equipo debe mejorar rápido si quiere conquistar el único gran trofeo que falta en su palmarés.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Portugal?
Portugal tiene poco tiempo para lamentarse por su tropiezo inicial, ya que busca conseguir su primera victoria en el Grupo K. Roberto Martínez y su equipo centrarán ahora toda su atención en su próximo partido contra Uzbekistán. Tras ese encuentro crucial, concluirán su participación en la fase de grupos con una dura prueba contra Colombia, que determinará su destino en la fase eliminatoria.