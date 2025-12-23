+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
WC stars to disappointGOAL
Thomas Hindle

Cristiano Ronaldo de Portugal, Harry Kane de Inglaterra y cinco estrellas que probablemente decepcionen en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ofrecerá muchas oportunidades para que nazcan leyendas, pero también será una plataforma en la que las grandes estrellas podrían apagarse.

Los Mundiales son donde se hacen los héroes. Son donde los buenos se convierten en grandes, donde las leyendas realmente cimentan su legado. Observa las ediciones anteriores del torneo, examina la carrera de prácticamente todos los grandes del fútbol, y han disfrutado de momentos icónicos en el escenario mundial: Pelé '58, Maradona '86, Messi 2022. Estos son los momentos que perduran. 

Pero por cada victoria, hay muchas más derrotas. Esta es básicamente la historia del fútbol inglés, bien resumida: tanto talento, tan pocas victorias concretas. Es lo que hace que ver a los Tres Leones sea tan cautivador pero a la vez tan frustrante. Deberían hacer más, pero no lo harán. Y eso lleva la discusión de manera perfecta al concepto de no desempeñar bien en un Mundial. Por supuesto, las expectativas son relativas aquí. Técnicamente, no ganar el torneo es un bajo rendimiento. Pero también depende de lo que sea una "buena actuación". La victoria en el Mundial de un país es la derrota en cuartos de final de otro.

De cualquier manera, generalmente depende de las estrellas hacer o deshacer esto. Y la mayoría tiende a fallar, esto es solo matemática. Así que, GOAL mira a las cinco estrellas más grandes que probablemente decepcionen en el Mundial 2026...

  • Kane England AlbaniaGetty

    Harry Kane, Delantero, Inglaterra

    ¿Necesitamos decir más? Esto es Inglaterra en una Copa del Mundo. Todas las piezas están en su lugar aquí para un fracaso glorioso. Inglaterra tiene su equipo más talentoso en años, ha llegado a dos finales importantes en los últimos tres torneos, y salió y contrató a un entrenador de renombre como Thomas Tuchel con un contrato a corto plazo con el objetivo de no hacer nada más que ganar la Copa del Mundo. Según esa lógica, cualquier cosa menos - sí, cualquier cosa - será considerada un fracaso. 

    Por supuesto, todo recae en Kane. Claro, hay talento por todo el campo, y debates de selección que tener en el extremo izquierdo y en el mediocampo ofensivo. Pero Kane es el hombre principal, y probablemente esté mirando su última oportunidad de gloria en la Copa del Mundo. Está en la mejor forma de su vida para el Bayern Múnich, y es un complemento perfecto para el ataque de Tuchel. ¿Está todo listo para salir mal, verdad?

  • Santi Gimenez, MexicoGetty

    Santi Giménez, Delantero, México

    México está un poco desorganizado en estos días. Claro, han mejorado desde la Copa del Mundo 2022 y los años oscuros del reinado de Tata Martino. Pero todavía son un equipo que parece estar un poco entre eras. Dependen demasiado de los jugadores veteranos y ponen demasiada presión en los jóvenes que están surgiendo, quienes tal vez no tienen del todo la calidad que México necesita para hacer una buena actuación. 

    Entra Santi Giménez, el producto de 24 años de la academia de Cruz Azul, quien ha estado fallando mucho desde su mudanza a Milán. En teoría, tiene todas las herramientas: velocidad, inteligencia, capacidad aérea y el movimiento para correr tras la defensa. En el Feyenoord, parecía un completo número 9. Sin embargo, últimamente, eso no se ha traducido en resultados. México ahora tiende a preferir a Raúl Jiménez, aunque aún habrá la expectativa de que Giménez al menos pueda tener un impacto saliendo de la banca. Una Copa de Oro sin goles el verano pasado ofreció poco aliento. Jiménez sigue siendo una opción confiable, pero claramente está mostrando su edad. Giménez, por su parte, está saliendo de una lesión y debería estar en forma para enero, pero la carga será pesada, y hasta ahora, no ha mostrado estar listo para llevarla.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    Cristiano Ronaldo, Delantero, Portugal

    El propósito de Ronaldo ahora es desconcertante. El portugués nunca realmente ha tenido algo fuera del fútbol, y ahora, a los 40, es básicamente un robot muy bien arreglado que mete 25 goles por año en una liga que pocos ven. Todo esto parece sugerir que no debería estar representando a un equipo nacional con aspiraciones de ganar la Copa del Mundo.

    Tanto por eso. 

    Ronaldo es el capitán de Portugal y, de alguna manera, sigue siendo su única estrella. Hay talento por todos lados para los hombres de Roberto Martínez. Este debería ser un equipo maravillosamente fluido, lleno de creatividad e imprevisibilidad. En cambio, a menudo son una unidad orientada hacia una figura central que dispara mucho pero ya no puede crear sus propias oportunidades de la misma manera.

    En resumen, Ronaldo frena un poco a Portugal, pero juega porque es Ronaldo. ¿Y cuál es el éxito aquí? ¿Algunos goles? ¿Ganar algo? Ronaldo simplemente tiene que meter goles, aunque solo sea para acallar la narrativa de que es la leyenda que no sabe cuándo dar un paso al costado.

  • Vinicius Jr Brazil 2024-25Getty

    Vinicius Jr, Extremo, Brasil

    “Volveré 10 veces si es necesario.”

    Esas fueron las palabras de Vinícius Jr. después de quedar en segundo lugar, justo detrás de Rodri, en la carrera del Balón de Oro del año pasado - y en ese momento, la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Puede que haya quedado segundo, pero este era un jugador destinado a estar en la conversación durante los próximos años. Desde entonces, sin embargo, su forma ha sido irregular en el mejor de los casos.

    Hay momentos en los que Vinícius parece brillante: un mago en los uno contra uno con un auténtico filo. En otros, es un extremo con demasiado talento para su propio bien, sobredimensionando situaciones y desapareciendo de los partidos. Se ha convertido en algo así como un futbolista de todo o nada, y esa falta de consistencia ahora se nota tanto en el club - donde sigue siendo una estrella para el Real Madrid - como en la selección.

    ¿Y dónde lo deja eso con Brasil? Es una pregunta abierta. El entrenador Carlo Ancelotti constantemente sacó lo mejor de él mientras estaba en Los Blancos, pero las luchas de Vinícius tienden a amplificarse en el deber internacional, donde los oponentes están más que felices de patearlo durante más de 90 minutos. Con Neymar probablemente fuera, finalmente se siente como su equipo. La pregunta es si está listo para llevar el peso de una nación.

  • MOHAMED SALAH EGYPTGetty Images

    Mohamed Salah, Delantero, Egipto

    Todo este panorama podría cambiar el próximo mes. Aún así, ha sido un año extraño para Mohamed Salah. Sus actuaciones para el Liverpool esta temporada han estado por debajo de sus estándares habituales, y Arne Slot tomó la decisión impensable - aunque finalmente correcta - de dejarlo fuera a finales de noviembre. Salah respondió con una entrevista explosiva, la siguió con una asistencia vital una semana después, y luego partió como estaba previsto para la Copa Africana de Naciones.

    En ese momento, se asumió ampliamente que se iría, con un movimiento a la Liga Pro Saudí aparentemente en preparación. Desde entonces, sin embargo, ha surgido que Salah se disculpó con el equipo, y las relaciones aún podrían repararse. Entonces, ¿dónde deja eso a Egipto? Salah sigue siendo su estrella singular, como lo ha sido desde hace tiempo. Y a pesar de toda su brillantez a nivel de club, no ha podido lograr un éxito internacional sostenido para su país.

    Egipto estuvo más cerca en la Copa Africana de Naciones en 2021, perdiendo ante Senegal en penales en la final. De lo contrario, la carrera internacional de Salah a menudo ha parecido una lucha decepcionante. Este casi con certeza será su último Mundial, y Egipto carece de la calidad para darle consistentemente el balón contra la élite. Podría ser un acto final frustrante para el rey egipcio - aunque ayuda que haya comenzado la Copa Africana de Naciones con un gol ganador en el último minuto.

