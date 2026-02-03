Getty
Cristiano Ronaldo criticado por su 'extraña' huelga en Al-Nassr que amenaza su meta de 1,000 goles
Ronaldo en huelga: por qué CR7 se rehúsa a jugar
Ronaldo se aproxima rápidamente a su cumpleaños número 41, que celebrará el 5 de febrero, y no ha dado señales de que la jubilación esté en sus planes inmediatos. Actualmente, tiene un contrato en Riad con Al-Nassr vigente hasta el verano de 2027.
Sin embargo, surgen dudas sobre si cumplirá con dicho acuerdo, ya que se perdió el último partido del equipo. No presenta lesiones y no fue descartado por decisión táctica de Jorge Jesús para descansar.
Varios medios en Portugal informan que Ronaldo ha entrado en huelga, aparentemente en protesta por la falta de apoyo del Fondo de Inversión Pública (PIF), que también tiene influencia en clubes como Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Ahli.
El delantero portugués también ha seguido de cerca el traspaso de su excompañero del Real Madrid Karim Benzema a Al-Hilal, un movimiento al que CR7 se habría opuesto firmemente por considerarlo perjudicial para la competencia justa en la liga.
En peligro la meta de 1,000 goles oficiales
El exjugador estrella de la Premier League, Stefan Schwarz, se mostró sorprendido al ver a Cristiano Ronaldo apartarse de la competición y contemplar un cambio que podría alejarlo de una liga donde alcanzar cifras prolíficas de goles es más sencillo.
Hablando con BOYLE Sports, el excentrocampista de Arsenal y Sunderland comentó:
“El fichaje de Cristiano Ronaldo por Al-Nassr me parece extraño. Sería más fácil para él alcanzar los 1,000 goles en la Saudi Pro League que en la Premier League.
“¿Podría Ronaldo seguir impactando en una gran liga europea? La Pro League de Arabia Saudita no está mal, es competitiva, cuenta con buenos jugadores y está mejorando.
“Ronaldo sigue marcando goles, pero alcanzar su récord de 1,000 goles será mucho más difícil en la Premier o en cualquiera de las otras cinco grandes ligas. Eso no es fácil en ningún caso.
“Es un profesional tremendo. Lo que ha hecho por el fútbol es increíble, con todos los récords que ha roto. Enseña a otros jugadores cómo ser un verdadero profesional gracias a su enfoque en el entrenamiento, la recuperación, la nutrición y la concentración.
“Pero, como cualquier jugador con contrato, tiene que rendir. Nadie debería considerarlo automáticamente el más valioso; todo depende de su desempeño. Aunque ha demostrado merecer todo el respeto, sus recientes acciones me resultan extrañas.”
Al-Nassr guarda silencio sobre las razones de la ausencia de Ronaldo
Nadie en Al-Nassr ha emitido un comunicado oficial sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en la reunión ante Al-Riyadh. Sin CR7, un solitario gol del exdelantero del Liverpool, Sadio Mané, le dio al equipo de Jorge Jesus la victoria por 1-0 en el derbi.
Jesus no ofreció declaraciones a la prensa, ya que se cancelaron todas las obligaciones mediáticas, un comportamiento considerado “inusual” para una liga que busca aumentar su atractivo global.
Según informes, la directiva de Al-Nassr instruyó a jugadores y cuerpo técnico a no hablar con ningún medio. Ahora queda por ver si Ronaldo participará en el duelo clave de la parte alta de la tabla contra Al-Hilal el próximo viernes.
Futuro de CR7: Europa o la MLS en el horizonte
La especulación sobre el futuro de Cristiano Ronaldo ya es intensa. Según el medio portugués Record, el cinco veces ganador del Balón de Oro se está sintiendo cada vez más “infeliz” y podría buscar un nuevo desafío este verano, tras capitanear a Portugal en la Copa Mundial 2026.
Entre las opciones, se baraja un regreso a Europa, posiblemente a su club de formación, el Sporting, mientras que un traslado a la MLS para reunirse con su eterno rival Lionel Messi también ha generado un amplio debate.
