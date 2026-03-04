Getty Images Sport
Traducido por
Cristiano Ronaldo corre el riesgo de perderse la última concentración de Portugal antes del Mundial de 2026 debido a una lesión en el tendón de la corva
Lesión de tendón de la corva para el veterano
La preocupación surgió tras el reciente enfrentamiento del Al-Nassr con el Al-Fayha, en el que el jugador de 41 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 81. Desde entonces, el gigante saudí ha proporcionado información preocupante sobre el estado de su estrella. En un comunicado oficial, el club anunció: «Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra el Al-Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y será evaluado día a día». Esta noticia llega en un momento terrible tanto para el club como para el país, ya que la temporada entra en su fase más crítica.
- Getty
Portugal se enfrenta a un problema de lesiones
El momento en que se produce este contratiempo es especialmente delicado, ya que Martínez se dispone a anunciar la convocatoria para los dos partidos amistosos contra México y Estados Unidos. Portugal se enfrentará a México el 28 de marzo y a la selección estadounidense el 31 de marzo, partidos que se consideran fundamentales para la preparación del gran evento del verano.
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha opinado sobre la situación y ha sugerido que el periodo de recuperación podría ser lo suficientemente largo como para descartar a Ronaldo de la ventana internacional. En las redes sociales, Romano señaló: «Cristiano Ronaldo podría estar fuera hasta cuatro semanas por una lesión muscular. Pronto se le realizarán más pruebas, ya que Cristiano está trabajando con el claro objetivo de volver lo antes posible tras sus problemas en los isquiotibiales. Se espera que se pierda los dos próximos partidos, ya que su recuperación podría llevar un máximo de dos o cuatro semanas, lo que también determinará su presencia con Portugal este mes».
La estrella del Al-Nassr ingresa en rehabilitación
La lesión supone un duro golpe para las aspiraciones del Al-Nassr de ganar el título, ya que el prolífico delantero ya ha marcado 21 goles esta temporada. El equipo médico del club está trabajando sin descanso para gestionar el proceso de recuperación del jugador de 41 años. Aunque el jugador es famoso por su dedicación al acondicionamiento físico, la naturaleza de las roturas musculares en esta etapa de su carrera a menudo requiere un enfoque cauteloso para evitar daños a largo plazo que podrían poner en peligro su participación en la Copa del Mundo. Si la información de Romano es correcta, Ronaldo se perderá los dos próximos partidos del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí contra el Neom y el Al-Khaleej.
- Getty
Rumores geopolíticos desmentidos
La noticia de la lesión también ha coincidido con especulaciones sobre la situación de Ronaldo en Arabia Saudí tras la inestabilidad regional. Algunos informes sugerían que el jugador había abandonado el país por motivos de seguridad, pero estas afirmaciones han sido restadas importancia por personas cercanas al jugador, y el Al-Nassr ha publicado fotos del delantero trabajando activamente en su complejo de entrenamiento.
La Federación Portuguesa de Fútbol seguirá vigilando de cerca la situación antes de que Martínez presente oficialmente su lista de convocados. Si Ronaldo no estuviera disponible, el seleccionador se vería obligado a probar otras opciones ofensivas contra los rivales norteamericanos. Los aficionados de todo el mundo estarán conteniendo la respiración, con la esperanza de que el goleador más prolífico de la historia del fútbol internacional pueda superar este último obstáculo y llevar a su país a una última campaña mundialista este verano.
Anuncios