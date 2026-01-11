Getty
¡Cristiano Ronaldo enfrenta competencia! Portugal revela plan para el Mundial mientras Roberto Martínez habla sobre la pasada suplencia de CR7 y los beneficios del amistoso contra Estados Unidos
Ronaldo siempre verde: El gran ídolo se dirige a su sexto Mundial
Uno de ellos será Cristiano Ronaldo, siempre y cuando el delantero del Al-Nassr se mantenga libre de lesiones. Otro puesto será ocupado por la estrella del Paris Saint-Germain Goncalo Ramos, quien sustituyó a Ronaldo cuando un icónico compatriota fue relegado al banquillo en el Mundial 2022.
CR7 es reacio a dar pasos hacia atrás, o a ocupar un rol de apoyo, pero debe aceptar que necesita ser manejado cuidadosamente en las últimas etapas de su carrera récord. Con esto en mente, y prediciéndose altas temperaturas en un importante torneo internacional este verano, Martínez está ansioso por asegurarse de no quedarse corto en un área importante del campo.
¿Volverá a ser suplente Ronaldo?
Ha dicho a la agencia de noticias Lusa: “La puerta a la selección nacional siempre está abierta, pero la competitividad hace que sea muy difícil entrar. Pero, en este momento, creemos que necesitamos un tercer delantero y que esta será una posición importante para el Mundial.”
Roberto Martínez añadió cuando se le preguntó sobre la decisión de su predecesor Fernando Santos de rotar a Ronaldo fuera de sus planes en el último Mundial: “Lo que sucede alrededor de Cristiano es un aspecto histórico. Es un icono del fútbol mundial, pero eso no condiciona ni limita nuestro trabajo. Cristiano está muy tranquilo y muy enfocado en el día a día, y esa es una fórmula simple. Cuando Cristiano Ronaldo está bien, es muy importante para la selección.”
Beneficios amistosos: Portugal se enfrentará a México y Estados Unidos
Portugal debería estar lleno de confianza después de ganar la UEFA Nations League 2025 y asegurar la clasificación automática para otro Mundial. Tienen amistosos pre-torneo programados, con dos de ellos llevándolos a México y los EE. UU. en marzo.
Martínez dijo sobre la importancia de esos partidos: “Tenemos varios perfiles y la etapa de marzo será muy importante en ese sentido.
“Este Mundial será complejo y exigente para los equipos europeos. Por lo tanto, esta concentración será muy importante, primero por jugar en altitud en México, y luego en un estadio cubierto contra EE. UU. Pensamos que deberíamos probar esto antes del Mundial, y para nosotros es la preparación perfecta.”
Martínez ha supervisado anteriormente búsquedas de gloria global con Bélgica y cree que tendrá a Portugal bien preparado para los muchos desafíos que enfrentan. El técnico de 52 años dijo: “Este será mi tercer Mundial, y he aprendido que nadie llega como un equipo campeón. Necesitas crecer durante los primeros tres partidos y hacer todo lo posible para asegurar que nuestros jugadores estén cómodos durante todo el torneo.
“No tenemos historia en Copas del Mundo, y eso es parte de nuestra preparación psicológica. Necesitamos ir paso a paso y hacer que los jugadores crean que realmente podemos ganar la Copa del Mundo.”
Copa Mundial 2026: Oponentes de Portugal y contrato de Martínez
El contrato de Roberto Martínez vencerá al finalizar las finales de 2026, pero él está pensando poco en su futuro a largo plazo. Dijo: “Eso no es mi preocupación ahora mismo. Mi enfoque está en la Copa del Mundo. Estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo y con el apoyo de la federación. Todos estamos juntos en esto para el próximo desafío.
“El objetivo es la Copa del Mundo 2026, y luego hablaremos sobre el futuro. Amo a Portugal y amo trabajar con la selección nacional. Mi trabajo y mi enfoque están en hacer historia para que estos logros sean recordados por los próximos 15, 20 años.”
Portugal ha sido colocado en el Grupo K en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Houston y Miami. Iniciarán enfrentándose al ganador del play-off intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo) antes de enfrentarse a Uzbekistán y Colombia.
