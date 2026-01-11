¡Cristiano Ronaldo enfrenta competencia! Portugal revela plan para el Mundial mientras Roberto Martínez habla sobre la pasada suplencia de CR7 y los beneficios del amistoso contra Estados Unidos

Portugal debería estar lleno de confianza después de ganar la UEFA Nations League 2025 y asegurar la clasificación automática para otro Mundial. Tienen amistosos pre-torneo programados, con dos de ellos llevándolos a México y los EE. UU. en marzo.

Martínez dijo sobre la importancia de esos partidos: “Tenemos varios perfiles y la etapa de marzo será muy importante en ese sentido.

“Este Mundial será complejo y exigente para los equipos europeos. Por lo tanto, esta concentración será muy importante, primero por jugar en altitud en México, y luego en un estadio cubierto contra EE. UU. Pensamos que deberíamos probar esto antes del Mundial, y para nosotros es la preparación perfecta.”

Martínez ha supervisado anteriormente búsquedas de gloria global con Bélgica y cree que tendrá a Portugal bien preparado para los muchos desafíos que enfrentan. El técnico de 52 años dijo: “Este será mi tercer Mundial, y he aprendido que nadie llega como un equipo campeón. Necesitas crecer durante los primeros tres partidos y hacer todo lo posible para asegurar que nuestros jugadores estén cómodos durante todo el torneo.

“No tenemos historia en Copas del Mundo, y eso es parte de nuestra preparación psicológica. Necesitamos ir paso a paso y hacer que los jugadores crean que realmente podemos ganar la Copa del Mundo.”