Cristiano Ronaldo comparado con Vegeta y Lionel Messi con Goku tras mostrar 'frustración' sobre el debate del GOAT mientras exestrella del Arsenal hace una analogía de Dragon Ball Z

La discusión sobre quién puede llamarse con razón el mejor de todos los tiempos ha continuado durante más de 20 años. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han pasado dos décadas en la cima de su profesión elegida, reclamando 13 Balones de Oro e innumerables entradas en los libros de récords entre ellos.

Messi, quien ha mejorado su posición como el jugador más condecorado de la historia con un triunfo de la MLS Cup en el Inter de Miami - llevándolo a 47 honores importantes - es un ganador de la Copa del Mundo y el hombre señalado por muchos como el mejor intérprete de esta o cualquier otra generación.

Otros se han alineado con Ronaldo, con el icono del Al-Nassr - quien anteriormente jugó para el Manchester United, Real Madrid y Juventus - todavía en plena forma a los 40 años de edad mientras continúa demostrando lo que se puede lograr a través de un trabajo arduo incesante.