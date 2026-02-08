'¡Necesita saber cuál es su lugar!' - Le dicen a Cristiano Ronaldo que 'nunca habría entrado en la Casa Blanca' sin el respaldo saudí y recibe una advertencia de 'muestra respeto o vete' en medio de la huelga en el Al-Nassr

No se ha tomado ninguna decisión sobre sus planes a largo plazo, con un acuerdo récord en Al-Nassr que vence en 2027, pero al incombustible jugador de 41 años se le ha instado a mostrar un mayor respeto hacia quienes le han ayudado a seguir siendo relevante en las últimas etapas de una extraordinaria carrera.

Walid Al-Faraj, un destacado presentador de televisión y una de las voces más respetadas del fútbol saudí, ha dicho —según A Bola— sobre un GOAT descontento: “Cristiano Ronaldo necesita saber cuál es su lugar. Este país se llama Arabia Saudí, no la Arabia de Ronaldo. Confunde ser embajador con ser entrenador.

“Ha sido una decepción. Es un empleado, cobra un salario millonario —más de lo que jamás ganó en Europa— y tiene que respetar la liga, o tiene que irse”.

A continuación, habló de las extravagancias de Ronaldo, que han atraído muchas críticas: “Imaginen a un jugador del Manchester City negándose a jugar en protesta contra las decisiones del propietario del club. O a un jugador del Arsenal negándose a disputar dos partidos porque no está contento con la oferta de renovación. Es imposible que un jugador se atreva a hacer eso en la Premier League”.

