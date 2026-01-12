Cristiano Ronaldo y Al-Nassr caen ante Al-Hilal y complican su sueño de la liga

Días después de una dolorosa derrota en casa ante Al-Qadisiya, Al-Nassr se enfrentó a los líderes de la liga, Al-Hilal, en un choque decisivo por la cima de la tabla. En la primera mitad, los visitantes parecían más peligrosos, con Al-Nassr generando seis disparos a puerta frente a uno de los anfitriones. Tras algunas oportunidades claras de Kingsley Coman y Cristiano Ronaldo, el portugués, de 40 años, abrió el marcador con un remate preciso al ángulo tras una elegante asistencia de Coman, logrando su gol número 16 en todas las competiciones, al minuto 42.

Sin embargo, todo el buen trabajo de la primera mitad se desmoronó rápidamente tras el descanso. Mohamed Simakan cometió un error al derribar a Malcom dentro del área, y Salem Al Dawsari transformó el penalti en el minuto 57. Apenas segundos después, Rubén Neves de Al-Hilal quedó en el suelo tras un choque con el portero Nawaf Al Aqidi. Inicialmente amonestado con tarjeta amarilla, la sanción a Al Aqidi fue elevada a roja tras revisión del VAR por conducta violenta, dejando a Al-Nassr con 10 hombres durante la última media hora.

La desesperación del equipo se completó cuando Mohamed Kanno anotó desde corta distancia al minuto 81, y para rematar la desgracia, Neves convirtió otro penalti en el minuto 92, tras una falta de Ali Al-Hassan sobre Al Dawsari. Al-Nassr encadena ahora tres derrotas consecutivas, sin conocer la victoria desde el 27 de diciembre.