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Cristiano Ronaldo afirmó que su título en la Liga Profesional de Arabia Saudí «no se puede comparar en absoluto» con el triunfo de Lionel Messi en la Copa MLS con el Inter de Miami
El impacto inmediato de Messi frente a un largo camino
En declaraciones a RMC Sport, Leboeuf fue tajante sobre la eterna rivalidad. Messi fichó por el Inter de Miami en julio de 2023 y rápidamente ganó la Leagues Cup, luego sumó un Supporters' Shield y una MLS Cup, con 87 goles y 47 asistencias en 101 partidos. Ronaldo, fichado por el Al-Nassr en enero de 2023, suma 121 goles en 139 partidos, pero aún no ha ganado la liga. Leboeuf afirmó: «Seamos claros: si el Al-Nassr levanta el trofeo, no será mérito de Ronaldo. Al menos para mí».
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Comparación entre la transformación de Miami y la de Riad
El francés recordó que Messi rescató de inmediato a una franquicia en crisis, algo que, a su juicio, Ronaldo no ha logrado en Arabia Saudita. “¿Quieres comparar? Pues comparemos”, retó. Que Ronaldo haya ganado un título en Arabia Saudí no se puede comparar con lo que hizo Lionel Messi al ganar su primer trofeo con el Inter de Miami. Messi llegó a un equipo de la parte baja de la tabla y lo transformó en su primera temporada. ¡Vaya!».
Las cuantiosas inversiones europeas, en el punto de mira
El Al-Nassr lidera la liga con 82 puntos, cinco más que el Al-Hilal. Para el comentarista, esto se debe al gasto, no a gestas heroicas. «¿Y Ronaldo? No lo logró el primer año ni el segundo. Le costó tres años y requirió muchos “colaboradores” solo para acercarse. Necesitó que el club fichara a medio Europa para apoyarle antes de pelear el título». Y sentenció: «Si ganan, será por el esfuerzo del equipo y la solidez de la plantilla, no por la grandeza individual de Cristiano Ronaldo. No les llevó en volandas; son ellos quienes le han sostenido».
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Con la mirada puesta en la gloria nacional y continental
El Al-Nassr juega este martes un partido clave en la liga nacional contra el Al-Hilal y puede dar un paso decisivo hacia el título. Además, se prepara para la final de la Liga de Campeones de la AFC 2 ante el Gamba Osaka el sábado. Ganar ambos encuentros le daría un histórico doblete y cambiaría por completo el panorama.