Cristiano Ronaldo afirmó que su título en la Liga Profesional de Arabia Saudí «no se puede comparar en absoluto» con el triunfo de Lionel Messi en la Copa MLS con el Inter de Miami

El Al-Nassr lidera la liga con 82 puntos, cinco más que el Al-Hilal. Para el comentarista, esto se debe al gasto, no a gestas heroicas. «¿Y Ronaldo? No lo logró el primer año ni el segundo. Le costó tres años y requirió muchos “colaboradores” solo para acercarse. Necesitó que el club fichara a medio Europa para apoyarle antes de pelear el título». Y sentenció: «Si ganan, será por el esfuerzo del equipo y la solidez de la plantilla, no por la grandeza individual de Cristiano Ronaldo. No les llevó en volandas; son ellos quienes le han sostenido».