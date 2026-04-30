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Cristiano Ronaldo admite que «se acerca el final de su carrera» mientras el Al-Nassr se acerca a conquistar la Liga Profesional Saudí
Ronaldo reflexiona sobre su larga carrera
El ídolo portugués alcanzó otro hito al marcar su gol 970 como profesional en la victoria 2-0 del Al-Nassr sobre el Al-Ahli a mediados de semana, pero admitió que le preocupa el paso del tiempo. La antigua superestrella del Manchester United y del Real Madrid habló tras el partido sobre su futuro y cuánto tiempo más podrá mantener su nivel de élite.
En declaraciones a CanalGoatBr, el luso explicó su motivación a los 41 años: «Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y la que viene. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, aunque me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho».
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Un viaje «magnífico» por Europa y Asia
Con cinco Balones de Oro y la misma cantidad de Champions, Ronaldo tiene una carrera que pocos igualan. Desde sus inicios en el Sporting de Lisboa hasta sus récords en Manchester United, Real Madrid y Juventus, el veterano delantero se muestra satisfecho con el legado que deja.
Al repasar su carrera, asegura que quiere irse por todo lo alto y no desaparecer poco a poco: «Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles… pero, sobre todo, se trata de ganar. Y realmente queremos ganar la liga».
El Al-Nassr está a un paso de ganar un título nacional.
Desde su llegada a la Liga Profesional Saudí en 2023, Ronaldo busca su primer título de liga en Oriente Medio. La espera podría acabar pronto: el Al-Nassr lidera la tabla con ocho puntos de ventaja. Aunque el Al-Hilal tiene un partido menos, el impulso está del lado del equipo de Riad tras su última victoria.
La influencia de Ronaldo resulta decisiva: a sus 40 años sigue desafiando el declive físico. Su gol 970 demuestra que su instinto goleador permanece intacto y mantiene al equipo rumbo a un título histórico que sumaría a su extensa vitrina.
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Los objetivos finales para 2026
Aunque ganar la Liga Profesional Saudí es su prioridad inmediata, el capitán portugués ya piensa en el Mundial. A finales de año podría despedirse de la selección como uno de los mejores jugadores de la historia, y quizá lo haga con su primer título de liga en Arabia Saudí.