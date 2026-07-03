¿Cristiano Ronaldo, adiós a Portugal? Su hermana: «Preparaos para despedirlo». Él: «Lo decidiré después del Mundial»

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá podría ser la última etapa de Cristiano Ronaldo con la selección. Katia Aveiro, su hermana, lanzó una «bomba» ante la prensa lusa al hablar de una posible despedida tras la gira por América: «Por la información que tengo, podéis prepararos para despediros de él, así que disfrutadlo. No creo que se retire ahora, pero ese momento se acerca. De verdad creo que esta es su última etapa con la selección, así que disfrutadlo, porque será difícil encontrar a otro como él».





Añade: «Me refiero a la selección portuguesa, no a su carrera. Estoy bastante segura de que ese momento se acerca».