Un profundo sentimiento de hermandad invadió el campo de entrenamiento mientras los jugadores consolaban al técnico de 48 años. Ante la mirada respetuosa del seleccionador Martínez, Ronaldo abrazó a su excompañero de la selección.

Para plasmar este solemne momento de unidad, la jerarquía nacional publicó un mensaje oficial de solidaridad para apoyar al ganador de la Eurocopa 2016 en su inmenso dolor. La Federación Portuguesa de Fútbol declaró: «Estamos contigo. Ánimo, Ricardo Carvalho».

La Federación Portuguesa de Fútbol lamenta el fallecimiento de Manuel Ribeiro de Carvalho, padre de Ricardo Carvalho, segundo entrenador de la selección, a los 69 años».