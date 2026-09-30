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Moataz Elgammal
Traducido por

Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal en Dinamarca tras un gran enfrentamiento con el seleccionador Jorge Jesus

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo ha abandonado de forma sensacional la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca antes de su duelo de la Liga de Naciones. La dramática marcha se produce en medio de la creciente tensión con el seleccionador Jorge Jesus, que recientemente lo dejó en el banquillo y admitió haber gestionado mal su calentamiento, lo que desencadenó una gran crisis dentro de la plantilla pese a las conversaciones para atajarla.

  • Crece la tensión en Copenhague

    Según informan Marca y OneFootball, Ronaldo abandonó el estadio en el que Portugal se está preparando en Copenhague. Esto ocurrió poco después de que Jorge Jesus ofreciera una rueda de prensa en la que aseguró a los medios que el delantero participaría en la sesión del miércoles.

    La tensión surgió inicialmente durante el reciente choque de la Nations League contra Noruega, que terminó con una victoria por 2-1 para Portugal. Ronaldo permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, mientras Joao Felix y Goncalo Ramos fueron titulares. Tras la victoria, Ronaldo se dirigió directamente al vestuario, visiblemente frustrado por la situación.

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    El entrenador admite un error en el calentamiento

    A pesar de la creciente especulación, Jesus intentó en un primer momento restar importancia a la ruptura, admitiendo que gestionó mal la situación durante el partido contra Noruega. «Ahí es donde cometí un error; debería haberle dicho que calentara unos 15 minutos después. No sabía lo que iba a pasar, empecé a ver el partido y no le saqué», explicó Jesus.

    El técnico añadió que originalmente había acordado que Ronaldo no jugaría los dos primeros partidos, pero su decisión a mitad del encuentro de pedirle al veterano que calentara alimentó innecesariamente el enfado del capitán.

  • Intervención de la FPF y afirmación de autoridad

    La situación se volvió tan delicada que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proenca, mantuvo una reunión de emergencia con ambos. Jesus insistió en que Ronaldo no se había amotinado y afirmó: "No se negó a entrenar... ¿Creen que un jugador de la selección se negaría a entrenar?". También reafirmó con firmeza su autoridad al declarar: "Ningún jugador va a hacerme cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ningún presidente. Nunca, absolutamente nadie". Sin embargo, la realidad contradijo su mensaje optimista, ya que más tarde se vio a Ronaldo saliendo del Parken Stadium en una furgoneta negra.

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    Pensando en los próximos pasos

    Su jet privado ya está de camino a Dinamarca para llevarle de vuelta a Madrid esta noche. Con Portugal dispuesto a enfrentarse a Dinamarca sin su legendario capitán, está por ver si esta salida prematura marca el final de su ilustre carrera internacional.

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