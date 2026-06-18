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FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Cristiano paga el precio él solo... ¿Dónde están las estrellas de Portugal, sumidas en la «ilusión de las leyendas»?

FEATURES
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
C. Ronaldo
R. Martinez
B. Silva
B. Fernandes
Vitinha
N. Mendes
João Cancelo
J. Felix
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
España

Portugal tropieza con un empate ante el Congo

Ayer, tras el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, llovieron críticas sobre Cristiano Ronaldo por su discreta actuación.

La República Democrática del Congo consiguió un valioso empate a uno que le otorgó su primer punto y gol en la historia de la Copa del Mundo.

Tras el pitido final, Ronaldo recibió críticas de prensa, exjugadores y afición portuguesa, además de burlas de los seguidores de Lionel Messi.

Es cierto que Ronaldo no brilló, pero toda la selección portuguesa quedó por debajo de las expectativas y varios de sus jugadores, considerados estrellas, pasaron desapercibidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    ¿Dónde está el «Batallón de las Estrellas» de Portugal?


    La convocatoria de Portugal incluye varios de los mejores jugadores del mundo.

    En las bandas destacan João Cancelo, que ha brillado con el Barcelona, y Nuno Mendes, del París Saint-Germain, considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.

    Ayer también jugó Vitinha, estrella del PSG, candidato al Balón de Oro.

    A ellos se suman Bernardo Silva, codiciado por varios grandes y fichado por el Real Madrid, y Bruno Fernandes, del Manchester United, galardonado por la Premier League como mejor jugador de la temporada 2025-2026.

    A ellos se suman João Félix, Gonçalo Ramos, Rúben Neves, Diogo Dalot, Semedo, Leão y Conceição.

    Con semejante talento, cabe preguntarse: ¿ha fracasado Portugal por el bajo nivel de Ronaldo o han contribuido otros a este tropiezo?

    • Anuncios
  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las valoraciones dejan en evidencia a los jugadores de Portugal ante el Congo.


    Según la web internacional «Sofascore», Cristiano Ronaldo obtuvo un 6,1/10, la nota más baja de los portugueses en el partido.

    Sin embargo, el resto del equipo tampoco brilló, sobre todo considerando que el rival era la República Democrática del Congo, que, pese a su buen partido, está muy por debajo de Portugal en nivel de estrellas y recursos.

    El portero Diogo Costa, señalado por no salir a atrapar el centro que acabó en gol, recibió 6.8.

    El portero obtuvo un 6,8, cerca del 6,9 de Tomás Araujo, mientras que Renato Vega recibió un 7,3.

    Bernardo Silva fue el segundo peor con 6,2; por delante estuvieron João Cancelo (6,3), Nuno Mendes (6,5), Pedro Neto (7,1), Vitinha (7,5) y Bruno Fernandes (7,8). João Neves, autor del único gol, fue el mejor con 8 puntos.

    Los suplentes, con notas entre 6,5 y 6,8, no mejoraron tras su ingreso.

  • Unas estadísticas decepcionantes para Portugal


    A pesar de las estrellas convocadas por Portugal, las estadísticas muestran que jugaron mal.

    Según «Sofascore», Portugal generó solo una ocasión clara, igual que la República Democrática del Congo, que realizó 8 disparos frente a 7 de los portugueses.

    Las cifras defensivas favorecieron al Congo, mientras que la posesión y los pases estuvieron del lado europeo, sin disimular la falta de puntería y de ideas de sus estrellas.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Ha recibido Ronaldo suficiente apoyo en ataque?


    Quien viera el partido notó que Cristiano estaba muy flojo: sufrió mucha marca de los congoleños y no inquietó al arco rival. ¿Tuvo apoyo suficiente del resto del equipo?

    Desperdició una sola ocasión: un centro que desvió junto al poste, y Bruno, detrás, le recriminó no habérselo cedido.

    A lo largo del partido no hubo suficientes centros para aprovechar su superioridad en el juego aéreo; por ejemplo, João Cancelo, el lateral derecho, no logró centrar con la precisión necesaria.

    Además, perdió el balón 22 veces, reflejo de su lucha contra los congoleños. Nuno Mendes tampoco brilló: 13 pérdidas y solo tres pases en profundidad.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Roberto Martínez... ¿Ha visto el partido?


    Durante el partido, muchos se preguntaron cuál era la postura de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal. Algunos analistas criticaron su alineación inicial, especialmente la decisión de colocar a Bernardo Silva en la banda derecha desde el principio.

    Además, no supo leer al rival y, durante todo el partido, pareció incapaz de cambiar el estilo de juego o de encontrar soluciones ante la sólida defensa de la República Democrática del Congo.

     Además, su manejo de Cristiano resultó extraño: el delantero estaba apagado, pero el técnico no lo sustituyó hasta el minuto 83, cuando ya era tarde; el cambio podría haberse hecho nada más empezar la segunda parte.

  • Ronaldo ha pagado el precio... ¿y dónde están los demás?


    En resumen, Ronaldo jugó mal ayer, pero no fue el único responsable de la derrota.

    Es lógico que, al ser la estrella, reciba críticas, pero no que el entrenador se esconda ni que el resto de figuras, que tampoco aportaron, salgan ilesas, pues merecen igual reproche.

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