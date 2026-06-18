Cristiano paga el precio él solo... ¿Dónde están las estrellas de Portugal, sumidas en la «ilusión de las leyendas»?

Ayer, tras el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, llovieron críticas sobre Cristiano Ronaldo por su discreta actuación.

La República Democrática del Congo consiguió un valioso empate a uno que le otorgó su primer punto y gol en la historia de la Copa del Mundo.

Tras el pitido final, Ronaldo recibió críticas de prensa, exjugadores y afición portuguesa, además de burlas de los seguidores de Lionel Messi.

Es cierto que Ronaldo no brilló, pero toda la selección portuguesa quedó por debajo de las expectativas y varios de sus jugadores, considerados estrellas, pasaron desapercibidos.