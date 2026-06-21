El exdefensa portugués Alves defendió a Ronaldo en redes sociales tras las críticas recibidas por el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo.

El capitán, de 41 años y en su sexto Mundial, falló varias ocasiones en el debut del Grupo K en Houston y acabó en el ojo del huracán.

Alves, campeón de la Eurocopa 2016 con Ronaldo, publicó en Instagram: «¡Respeto: los ídolos son atemporales! Muchos hablan de fútbol sin haber hecho nada. Las críticas solo cuentan si quien las hace logra más. Cristiano, confiamos en ti pase lo que pase».



