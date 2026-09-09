Buzzi
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Cristian Volpato, multado por un positivo por cocaína mientras la estrella de Australia mantiene su inocencia
El extremo australiano recibe una sanción de penalti
El extremo del Sassuolo Volpato ha sido multado con 722 dólares australianos por la policía de Nueva Gales del Sur después de no superar un control aleatorio de drogas en carretera en el puente Anzac de Sídney, según informó la Associated Press. Un control inicial en carretera el 24 de julio, junto con el posterior análisis de laboratorio de una segunda muestra, confirmó la presencia de cocaína mientras el jugador conducía. Las autoridades policiales locales han confirmado que el asunto ha quedado resuelto mediante la notificación de sanción administrativa, por lo que el jugador no se enfrenta a más procedimientos penales.
- Uk Sports Pics Ltd
El jugador protesta su total inocencia
El extremo derecho nacido en Sídney se puso rápidamente en contacto con los responsables de Football Australia para ofrecer su versión y aclarar la situación extradeportiva. Volpato mantuvo con firmeza su inocencia y aseguró que nunca había consumido ni ingerido conscientemente ninguna sustancia prohibida. Los responsables del Sassuolo también confirmaron que el jugador se sometió a pruebas médicas de seguimiento inmediatamente después de su regreso a la base de entrenamiento del club en Italia, y que todos los resultados posteriores fueron completamente negativos.
Cambiar de selección nacional compensa
El incidente queda bajo los focos después de que Volpato optara por cambiar su lealtad internacional de Italia a Australia poco antes del Mundial, para el que la Azzurra no logró clasificarse por tercer torneo consecutivo. El jugador de 22 años, que sigue teniendo contrato con el Sassuolo hasta junio de 2028, debutó con la selección absoluta en un amistoso de preparación contra Suiza antes de asegurarse un lugar en la convocatoria de Australia. Durante el torneo, participó en los partidos de la fase de grupos contra Estados Unidos y Paraguay y jugó 74 minutos en la eliminación de Australia en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis ante Egipto.
- Buzzi
La recuperación de la lesión frena el progreso
La atención inmediata de Volpato se centra ahora en su rehabilitación física después de que se viera obligado a retirarse con una lesión en los isquiotibiales ante el Bolonia a principios de esta semana. Tras haber disputado tres partidos en la Serie A esta temporada, el extremo afronta un periodo de baja mientras intenta recuperar la plena forma y pelear por un puesto fijo en el once titular en la banda derecha. El equipo médico del Sassuolo sigue de cerca la recuperación del joven para asegurarse de que esté listo para jugar de cara a un exigente calendario de partidos en otoño.
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