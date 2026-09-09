Cristian Volpato, multado por un positivo por cocaína mientras la estrella de Australia mantiene su inocencia

El incidente queda bajo los focos después de que Volpato optara por cambiar su lealtad internacional de Italia a Australia poco antes del Mundial, para el que la Azzurra no logró clasificarse por tercer torneo consecutivo. El jugador de 22 años, que sigue teniendo contrato con el Sassuolo hasta junio de 2028, debutó con la selección absoluta en un amistoso de preparación contra Suiza antes de asegurarse un lugar en la convocatoria de Australia. Durante el torneo, participó en los partidos de la fase de grupos contra Estados Unidos y Paraguay y jugó 74 minutos en la eliminación de Australia en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis ante Egipto.