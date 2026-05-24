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Cristian Romero vuelve a Inglaterra para el partido clave del descenso de los Spurs tras recibir un mensaje de una leyenda del Tottenham que le decía: «No te molestes en volver»
Romero cambia de opinión sobre Argentina antes del partido contra el Everton.
El defensa central argentino ha vuelto a Inglaterra para el clave partido del domingo ante el Everton, tras cancelar su plan de permanecer en Sudamérica. Romero había viajado a su país para recuperarse de una lesión de rodilla, pero su asistencia a un encuentro de su exequipo, Belgrano, mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso, generó polémica en Londres.
La elección del momento irritó a exjugadores de los Spurs, inmersos en la lucha por no descender. Además, crecieron las dudas sobre su futuro, alimentadas por rumores de un fichaje por un club español este verano. Su regreso llega antes de un fin de semana clave: el Tottenham podría necesitar los tres puntos contra el Everton para mantenerse en la categoría.
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Hoddle y Sheringham cuestionan el liderazgo de Romero
El excentrocampista y exentrenador del Tottenham, Hoddle, criticó con dureza a Romero tras conocerse las imágenes grabadas en Argentina.
«Lo llevaría al aeropuerto y le diría que no vuelva», afirmó Hoddle, según cita el Daily Mail. «Eso resume su egoísmo. No puede ser capitán y actuar así. Si fuera por su familia, bien, pero si vuelve solo para ver un partido, que se quede en Argentina y que le paguen todo lo que puedan».
Sheringham, también crítico, afirmó que el capitán debía quedarse con el grupo: «Es el partido más importante de la historia del club. Sin el capitán, el mensaje es malo; es una falta de disciplina».
“¿Cómo se le ocurre? ¿Está bien que me vaya a Argentina porque el club de mi infancia juega un partido importante? ¡Ni lo pienses! Te necesito en el vestuario apoyando a tus compañeros. No puedo creer que lo haya preguntado, ni que le hayan dejado irse. Eso sienta un precedente”.
Especulaciones sobre el futuro de Romero
Romero sigue de baja por la lesión de rodilla que sufrió contra el Sunderland, pero el Tottenham espera que su presencia en la plantilla sirva de estímulo de cara al decisivo partido del domingo. El entrenador, Roberto De Zerbi, se negó a hablar del futuro de Romero más allá de esta temporada cuando se le preguntó por los rumores que rodean al defensa.
«No todos los líderes son iguales», admitió De Zerbi. «Romero se lesionó antes del Mundial, pero para mí nada ha cambiado. Debemos pensar en el futuro del Tottenham. Habló con nuestros médicos y, juntos, decidieron que terminara la rehabilitación en Argentina con el cuerpo médico de su selección».
«Hablamos la semana pasada y conmigo ha demostrado que quiere quedarse. Dejo claro que, si algún jugador antepone sus intereses a los del club, yo no puedo seguir siendo el mismo Roberto. Con Romero, en mi etapa, se ha comportado correctamente desde el principio».
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Los Spurs se enfrentan a un momento decisivo en su lucha por la permanencia
El Tottenham afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente, con su futuro en la Premier League en juego. Aunque Romero no jugará, la atención seguirá en su papel en la plantilla tras una semana de críticas e incertidumbre. El resultado ante el Everton influirá en los planes de verano del club, incluido el liderazgo, la reconstrucción de la plantilla y el futuro de Romero.