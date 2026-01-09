¡Cristian Romero se sale con la suya! Thomas Frank confirma que el capitán del Tottenham se libra de una multa y no será despojado del brazalete a pesar del ataque público a la directiva
'Es nuestro capitán, no ha sido multado'
Romero ha evitado sanciones tras acusar a la junta del Tottenham de difundir "mentiras" en una explosiva publicación en redes sociales. El ganador del Mundial argentino acudió a Instagram tras la derrota 3-2 en la costa sur el miércoles, afirmando que "otras personas" deberían dar la cara para explicar las dificultades del club.
En una publicación que fue interpretada ampliamente como una crítica directa a la junta, Romero escribió: "En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado ocurriendo durante varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras."
Aunque la línea sobre las "mentiras" fue eliminada posteriormente, el daño parecía ya hecho. Sin embargo, tras una reunión entre Romero, Frank y el codirector deportivo Johan Lange la mañana del jueves, el entrenador de los Spurs confirmó que el asunto se ha cerrado sin castigo.
"Él es nuestro capitán, no ha sido multado," confirmó Frank. "Eso es algo interno, pero no lo hemos hecho. Creo que hay muchas maneras de manejar diferentes situaciones. Hemos optado por tener una buena conversación con él, entender su posición, manejarlo internamente y eso es todo lo que tengo que decir."
Un 'joven líder' aprendiendo su camino
Frank, quien nombró a Romero capitán a su llegada y lo convenció de firmar un nuevo contrato, ofreció una sólida defensa de su líder. El exentrenador del Brentford insistió en que, aunque el arrebato en las redes sociales fue un "error", no disminuye el valor de Romero como líder.
"Lo dije cuando lo nombré capitán, que aunque es un jugador experimentado, ha probado muchas cosas, sigue siendo un líder joven," explicó Frank. "Estoy muy contento con su desempeño anoche, creo que fue un verdadero capitán en muchos sentidos durante el juego. Habló en el descanso cuando íbamos perdiendo 2-1, seguir creyendo, seguir haciendo las cosas bien."
Frank agregó: "Pero también, cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto es bueno mantenerlo internamente."
El vestuario parece estar firmemente detrás del argentino. Su compañero Pedro Porro respondió a la publicación con, "Amén. Sigue adelante hermano," mientras que Richarlison, Xavi Simons, Dominic Solanke y Radu Dragusin interactuaron públicamente con el mensaje.
Esta no es la primera vez que Romero se expresa abiertamente sobre las operaciones del club. Anteriormente ha instado a los Spurs a gastar como sus rivales Chelsea y Manchester City, se ha quejado de los arreglos de viaje tras el deber internacional, y ha hablado abiertamente sobre un posible traslado a España.
Cuádruple golpe de lesiones agrava la miseria
Mientras la política interna se ha resuelto, Frank enfrenta una crisis creciente en el campo antes del enfrentamiento de la FA Cup el sábado contra Aston Villa. El entrenador confirmó un devastador golpe cuádruple de lesiones que deja su plantilla diezmada.
Mohammed Kudus no se espera que regrese hasta abril después de dañarse el cuádriceps y el tendón, mientras que Rodrigo Bentancur abandonó el campo con un problema de isquiotibiales que parece serio contra Bournemouth. El joven Lucas Bergvall también sufrió una lesión muscular en el mismo partido.
Además, Frank proporcionó una actualización preocupante sobre Dejan Kulusevski, quien no ha jugado desde que se sometió a una cirugía de rótula en mayo.
"Lo último sobre Dejan Kulusevski es que sabemos que es una lesión complicada," admitió Frank. "Lo más importante es eliminar el dolor en la rodilla. Le pusieron una inyección para ayudar a eso hace 10 días, sabremos en tres o cuatro semanas si ha mejorado, y cuando lo haya hecho, esperamos que esté en el campo de juego y desde ahí veremos qué sucede."
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
La derrota ante Bournemouth deja al Spurs en el 14º lugar de la Premier League, habiendo ganado solo uno de sus últimos seis partidos. El sábado se enfrentarán al Aston Villa en la tercera ronda de la FA Cup antes de volver a la acción de la liga con un partido contra un West Ham en apuros el 17 de enero. Un partido en casa contra el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones sigue tres días después.