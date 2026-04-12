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Cristian Romero se retiró llorando tras chocar con Antonin Kinsky, en la derrota del Tottenham ante el Sunderland en el debut de Roberto De Zerbi
La colisión suscita gran preocupación
El incidente ocurrió poco después de que el Sunderland se adelantara con un disparo desviado de Nordi Mukiele. En un intento por recuperar un balón suelto, Romero recibió un empujón del delantero de los Black Cats, Brian Brobbey, y perdió el equilibrio, chocando con su portero, Antonin Kinsky.
El centrocampista del Sunderland Noah Sadiki hizo gestos frenéticos para que entrara el personal médico, mientras ambos jugadores del Tottenham permanecían en el suelo. El Stadium of Light guardó silencio mientras los fisioterapeutas los atendían durante varios minutos, y el portero suplente Brandon Austin se preparó para sustituir al renqueante Kinsky.
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Romero, abrumado por la emoción
Kinsky volvió al partido tras vendarse la cabeza, pero la situación fue más angustiosa para Romero. El campeón del mundo, visiblemente conmocionado, tuvo que ser ayudado a levantarse, no pudo continuar y mostró su desesperación al salir del campo.
La imagen del defensa, habitualmente imperturbable, llorando a lágrima viva conmovió a la afición visitante. Es el segundo susto por lesión en semanas, tras ser sustituido por conmoción cerebral en el partido de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el mes pasado.
La polémica con el VAR agrava la situación de los Spurs
Para empeorar las cosas para los visitantes, el debut de De Zerbi se vio empañado por una frustrante intervención del VAR.
Antes de ese incidente, el Tottenham creyó tener un respiro cuando el árbitro Rob Jones señaló penalti tras una caída de Randal Kolo Muani ante Omar Alderete y Luke O’Nien.
Tras revisar las imágenes, Jones anuló su decisión, lo que enfureció al banquillo de los Spurs.
- AFP
Los Spurs están en zona de descenso.
El gol de Mukiele en el 61’, con un fuerte desvío que engañó a Kinsky, dio la victoria. El resultado deja al Tottenham 18.º y al borde del descenso, más aún si pierden a Romero por un tiempo prolongado.
El sábado recibirá al Brighton, exequipo de De Zerbi, y necesita ganar para acercarse a la salvación, ahora a dos puntos.