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Cristian RomeroGetty
Adhe Makayasa

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Cristian Romero promete darlo «al 200 %» en las «siete últimas finales» del Tottenham tras un «mal día» contra el Nottingham Forest

C. Romero
Tottenham
Tottenham vs Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League

Cristian Romero ha lanzado un llamamiento a la afición del Tottenham, prometiendo dar «el 200 %» en los siete últimos partidos del club para evitar un descenso histórico de la Premier League. Tras una desmoralizante derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, los Spurs han caído hasta el puesto 17 de la clasificación. El capitán ha hecho un llamamiento a la unidad ahora que el club del norte de Londres se enfrenta a su prueba de supervivencia más importante desde 1977.

  • El optimismo se esfuma

    A pesar del ambiente ruidoso que se vivió el pasado fin de semana en el norte de Londres, la racha sin victorias del Tottenham en la Premier League se ha prolongado hasta los 13 partidos. La derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest, rival directo en la lucha por el descenso, fue un trago amargo, sobre todo tras una primera parte muy reñida en la que Richarlison estuvo a punto de marcar e Igor Jesus, del Forest, estrelló un balón en su propio poste. Sin embargo, el primer gol de Jesús en el tiempo de descuento, seguido de los tantos de Morgan Gibbs-White y Taiwo Awoniyi en la segunda parte, provocó una salida masiva de aficionados del estadio. Esta décima derrota en casa de la temporada ha dejado al equipo de Igor Tudor pendiendo peligrosamente sobre la zona de descenso.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-WEST HAMAFP

    Una promesa a los aficionados

    El capitán del Tottenham, Romero, se mostró visiblemente afectado por el resultado y consideró prioritario dirigirse a los aficionados, que se han mantenido fieles a pesar de una temporada desastrosa. Romero declaró: «Es un día difícil para todos, pero lo primero es hablar de los aficionados. Gracias por hoy y por estar siempre con nosotros. Nos han brindado un apoyo fantástico, pero en lo que a nosotros respecta, ha sido un mal día. Ahora ya ha terminado y lo más importante es comprender la situación.

    «No es fácil, pero lo más importante es ir a la selección y volver aquí para las últimas siete jornadas. Prometo dar el 200 % en cada una y, para mí, no es fácil, pero tenemos que mantenernos unidos. Sí, es un mal día, pero volveremos a intentarlo».


  • Una temporada de declive absoluto

    La derrota ante el Forest ha acabado de hecho con el impulso adquirido tras el valiente empate en Liverpool y la sorprendente victoria por 3-2 sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. La incapacidad del Tottenham para sumar una victoria en la liga en 2026 ha convertido una temporada decepcionante en una auténtica lucha por la permanencia. El club no ha jugado fuera de la máxima categoría desde 1977, y la actual racha de 13 partidos sin ganar es una de las peores de su historia moderna. Ahora que la plantilla se dispersa por el parón internacional, este descanso ofrece a Tudor una última oportunidad para reorganizar una defensa que se derrumbó con demasiada facilidad bajo presión en la segunda parte contra el Forest.

  • Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Siete finales por la permanencia

    La lucha por la permanencia del Tottenham comienza con un desplazamiento crucial a Sunderland y un partido en casa contra el Brighton, antes de cerrar el mes de abril con una visita al Wolverhampton. En la recta final de mayo, los Spurs visitarán el campo del Aston Villa y del Chelsea, además de disputar un partido en casa contra el Leeds United que deben ganar sí o sí. La temporada concluirá el 24 de mayo con un partido de alto riesgo contra el Everton, en el que podría decidirse de una vez por todas la permanencia del club en la máxima categoría.

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