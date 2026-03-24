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Cristian Romero promete darlo «al 200 %» en las «siete últimas finales» del Tottenham tras un «mal día» contra el Nottingham Forest
El optimismo se esfuma
A pesar del ambiente ruidoso que se vivió el pasado fin de semana en el norte de Londres, la racha sin victorias del Tottenham en la Premier League se ha prolongado hasta los 13 partidos. La derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest, rival directo en la lucha por el descenso, fue un trago amargo, sobre todo tras una primera parte muy reñida en la que Richarlison estuvo a punto de marcar e Igor Jesus, del Forest, estrelló un balón en su propio poste. Sin embargo, el primer gol de Jesús en el tiempo de descuento, seguido de los tantos de Morgan Gibbs-White y Taiwo Awoniyi en la segunda parte, provocó una salida masiva de aficionados del estadio. Esta décima derrota en casa de la temporada ha dejado al equipo de Igor Tudor pendiendo peligrosamente sobre la zona de descenso.
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Una promesa a los aficionados
El capitán del Tottenham, Romero, se mostró visiblemente afectado por el resultado y consideró prioritario dirigirse a los aficionados, que se han mantenido fieles a pesar de una temporada desastrosa. Romero declaró: «Es un día difícil para todos, pero lo primero es hablar de los aficionados. Gracias por hoy y por estar siempre con nosotros. Nos han brindado un apoyo fantástico, pero en lo que a nosotros respecta, ha sido un mal día. Ahora ya ha terminado y lo más importante es comprender la situación.
«No es fácil, pero lo más importante es ir a la selección y volver aquí para las últimas siete jornadas. Prometo dar el 200 % en cada una y, para mí, no es fácil, pero tenemos que mantenernos unidos. Sí, es un mal día, pero volveremos a intentarlo».
Una temporada de declive absoluto
La derrota ante el Forest ha acabado de hecho con el impulso adquirido tras el valiente empate en Liverpool y la sorprendente victoria por 3-2 sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. La incapacidad del Tottenham para sumar una victoria en la liga en 2026 ha convertido una temporada decepcionante en una auténtica lucha por la permanencia. El club no ha jugado fuera de la máxima categoría desde 1977, y la actual racha de 13 partidos sin ganar es una de las peores de su historia moderna. Ahora que la plantilla se dispersa por el parón internacional, este descanso ofrece a Tudor una última oportunidad para reorganizar una defensa que se derrumbó con demasiada facilidad bajo presión en la segunda parte contra el Forest.
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Siete finales por la permanencia
La lucha por la permanencia del Tottenham comienza con un desplazamiento crucial a Sunderland y un partido en casa contra el Brighton, antes de cerrar el mes de abril con una visita al Wolverhampton. En la recta final de mayo, los Spurs visitarán el campo del Aston Villa y del Chelsea, además de disputar un partido en casa contra el Leeds United que deben ganar sí o sí. La temporada concluirá el 24 de mayo con un partido de alto riesgo contra el Everton, en el que podría decidirse de una vez por todas la permanencia del club en la máxima categoría.