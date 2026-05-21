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Cristian Romero criticado por su «terrible» decisión de perderse el partido decisivo del Tottenham para verlo en Argentina
Romero prefiere a su club de la infancia antes que la permanencia de los Spurs.
El central se lesionó la rodilla en la derrota 1-0 contra el Sunderland el mes pasado, en el debut de Roberto De Zerbi. Aunque no puede jugar, su liderazgo se cuestiona por viajar a Argentina justo cuando el Tottenham se juega la permanencia.
A pesar de su lesión, Romero se había mantenido visible en la banda e incluso celebró el gol de Mathys Tel ante el Leeds United. Sin embargo, el jugador de 28 años ha viajado a Argentina para ver la final entre Belgrano y River Plate, justo cuando el Tottenham lucha por evitar el descenso a la segunda división inglesa.
- AFP
«¡Un buen capitán de equipo, pues!»
El experto en fútbol sudamericano Tim Vickery confirmó la decisión del defensa durante su intervención en talkSPORT, lo que provocó la inmediata y enérgica reacción del presentador y seguidor de los Spurs, Paul Hawksbee. El locutor fue tajante al valorar al capitán del Tottenham, sugiriendo que sus prioridades estaban lejos de la lucha por la permanencia en la Premier League.
Al explicar su postura, Hawksbee dijo: «Un buen capitán de club, pues. Ausente en el partido más importante del Tottenham desde 1976: fantástico. Fiel hasta el final, el bueno de Cristian. Yo me pondré mi camiseta del River Plate este fin de semana. Es terrible: prefiere ver a su equipo de toda la vida antes que estar con los compañeros que luchan por no descender. Ya lo dije: Romero solo pasaba por el Tottenham de camino a la selección argentina. Estoy muy resentido».
La importancia histórica del Belgrano-River Plate
Vickery explicó por qué este partido en Argentina es tan importante para Romero. El campeón del Mundial comenzó su carrera en Belgrano: se unió a las inferiores en 2014 y debutó con el primer equipo dos años después. Para Romero no es un simple interés secundario, sino un vínculo con sus raíces en un momento que podría marcar la historia de su antiguo club.
Vickery subrayó la relevancia del encuentro en Sudamérica: «Sabía que esto te pondría nervioso. Belgrano es el club de Romero. Es el club donde empezó y del que es aficionado. Nunca ha ganado el Campeonato Argentino y ahora se mide al River Plate, el más ganador, así que es histórico. Hace 15 años se enfrentaron en el playoff que descendió al River, y si el descenso del Tottenham sorprende, el del River aún más».
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Los Spurs luchan por la permanencia
De Zerbi busca mantener a los Spurs en la Premier League. En sus seis partidos al frente ha sumado dos victorias, dos empates y dos derrotas, y aún lucha por alejar al equipo londinense del descenso.
En la última jornada, una derrota en Goodison Park, sumada a una victoria del West Ham ante el Leeds, los enviaría a la Championship. Pero ganar o empatar les bastaría para mantenerse, gracias a su diferencia de goles (-10, muy superior al -22 del West Ham).