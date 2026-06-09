GiveMeSportafirma que los Spurs no quieren vender a Romero, pieza clave desde su llegada. Su liderazgo y estilo defensivo agresivo lo convierten en uno de los jugadores más influyentes del equipo. Los Lilywhites lo ven como parte fundamental de sus planes a largo plazo.

Cualquier negociación sería compleja, pues el club londinense pediría una cifra elevada por venderlo a un rival de la Premier. Mientras, el United lo tiene como prioridad para reforzar su defensa.