Diego Simeone por fin ha conseguido al jugador que quería, ya que el Atlético de Madrid ha llegado a un principio de acuerdo con el Tottenham para fichar a Romero, según Sky Sports. Se entiende que el paquete por el internacional argentino ronda los 34,2 millones de libras, más variables adicionales relacionadas con el rendimiento. Además, el Tottenham ha protegido sus intereses de cara al futuro al asegurarse de que se incluya una cláusula del 15 por ciento sobre una futura venta en los términos finales del acuerdo de traspaso.

El gigante español lleva tiempo admirando al defensa argentino, y a lo largo del mercado de fichajes fue quedando cada vez más claro que el Tottenham estaría abierto a vender a su capitán si llegaba una oferta adecuada. Romero llegó originalmente al conjunto del norte de Londres cedido por una temporada por el Atalanta en el verano de 2021, antes de que el Tottenham hiciera permanente la operación al año siguiente.