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Cristian Romero, a un paso de salir del Tottenham, ya que el Atlético de Madrid alcanza un acuerdo de 34,2 millones de libras por el capitán del Spurs
El Atlético de Madrid ata a su objetivo defensivo a largo plazo
Diego Simeone por fin ha conseguido al jugador que quería, ya que el Atlético de Madrid ha llegado a un principio de acuerdo con el Tottenham para fichar a Romero, según Sky Sports. Se entiende que el paquete por el internacional argentino ronda los 34,2 millones de libras, más variables adicionales relacionadas con el rendimiento. Además, el Tottenham ha protegido sus intereses de cara al futuro al asegurarse de que se incluya una cláusula del 15 por ciento sobre una futura venta en los términos finales del acuerdo de traspaso.
El gigante español lleva tiempo admirando al defensa argentino, y a lo largo del mercado de fichajes fue quedando cada vez más claro que el Tottenham estaría abierto a vender a su capitán si llegaba una oferta adecuada. Romero llegó originalmente al conjunto del norte de Londres cedido por una temporada por el Atalanta en el verano de 2021, antes de que el Tottenham hiciera permanente la operación al año siguiente.
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Romero elige al Madrid por delante de sus rivales de la Premier League
El defensa central siempre priorizó un fichaje por el Atlético de Madrid, pese a despertar un fuerte interés de grandes clubes de toda Europa. El Inter de Milán estaba interesado en devolver a la Serie A a la exestrella del Atalanta, mientras que el Arsenal, rival del Tottenham en el norte de Londres, también fue vinculado de forma creíble con una sorprendente ofensiva para hacerse con sus servicios.
Esta salida se produce a pesar de que el contrato de Romero con el Tottenham expiraba en el verano de 2029, poniendo fin a una etapa en el norte de Londres en la que el defensa ayudó al Tottenham a conquistar un título al ganar la Europa League 2024-25.
Un legado incendiario dejado en el norte de Londres
La etapa de Romero en la Premier League será recordada tanto por su élite calidad técnica como por sus problemas disciplinarios. A pesar de ser expulsado dos veces la temporada pasada durante la lucha del Tottenham por evitar el descenso en la Premier League, el jugador de 28 años desempeñó un papel clave para ayudar al club a salvar la categoría, con 32 partidos en todas las competiciones, además de seis goles y cuatro asistencias en una campaña que puso a prueba la fortaleza de todos en el club.
A lo largo de sus cinco temporadas en el norte de Londres, Romero disputó 124 partidos con el Tottenham y marcó 12 goles, además de ver cuatro tarjetas rojas en la Premier League por el camino. Ese estilo inflexible y de alta intensidad le convirtió en un favorito de la afición para muchos, aunque en ocasiones también resultó una fuente de frustración para otros.
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Superar la fricción con la afición del Tottenham
La relación entre el jugador y la afición no estuvo exenta de fricciones. Romero recibió duras críticas de los aficionados después de mostrarse dispuesto a asistir a la final del Torneo Apertura de la Primera División argentina de su club de infancia, Belgrano, contra River Plate, en lugar de estar presente en el decisivo choque de final de temporada del Tottenham contra el Everton.
Sin embargo, el defensa sí acudió finalmente al último partido de la temporada, en el que el Tottenham aseguró la permanencia en la Premier League. Con su futuro ahora encaminado a Madrid, el argentino deja atrás un legado complicado en el Tottenham Hotspur Stadium.
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