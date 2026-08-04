Cristian Chivu resta importancia al derbi de pretemporada del Inter antes del choque contra el AC Milan en Perth

En la víspera del amistoso en Australia, Chivu expuso cuál es su principal objetivo y dejó de lado las preguntas sobre los títulos de pretemporada o los resultados en los derbis domésticos.

Al hablar de las prioridades del equipo y de si cambiaría derrotas en el derbi por otro título de liga, Chivu explicó: "Quiero ver crecimiento, físicamente y en términos de condición, no me fijo en el tipo de partido al que tenemos que enfrentarnos. Mañana es un amistoso, y los trofeos de agosto no cuentan para nada", dijo, en declaraciones recogidas por Tuttomercatoweb.

"Esa es una pregunta para los aficionados. Yo soy el entrenador, tengo que preocuparme de que mis jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada".