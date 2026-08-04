AFP
Traducido por
Cristian Chivu resta importancia al derbi de pretemporada del Inter antes del choque contra el AC Milan en Perth
Chivu prioriza el estado físico por encima de los resultados
El entrenador del Inter, Chivu, ha insistido en que no le preocupa el resultado final del amistoso de pretemporada del miércoles ante su rival local, el Milan, en Perth. El técnico rumano está priorizando la condición física y el ritmo de competición de su plantilla del Inter mientras prepara la próxima campaña oficial. Chivu subrayó que el rendimiento sobre el terreno de juego tiene mucha más importancia que buscar victorias en los amistosos de agosto.
- Jan Huebner
«Los trofeos de agosto no cuentan para nada»
En la víspera del amistoso en Australia, Chivu expuso cuál es su principal objetivo y dejó de lado las preguntas sobre los títulos de pretemporada o los resultados en los derbis domésticos.
Al hablar de las prioridades del equipo y de si cambiaría derrotas en el derbi por otro título de liga, Chivu explicó: "Quiero ver crecimiento, físicamente y en términos de condición, no me fijo en el tipo de partido al que tenemos que enfrentarnos. Mañana es un amistoso, y los trofeos de agosto no cuentan para nada", dijo, en declaraciones recogidas por Tuttomercatoweb.
"Esa es una pregunta para los aficionados. Yo soy el entrenador, tengo que preocuparme de que mis jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada".
El entrenador rumano reflexiona sobre el derbi
Chivu compartió su perspectiva sobre el atractivo global del derbi de Milán en el extranjero, antes de ofrecer su opinión sobre la posibilidad de disputar partidos oficiales de la Serie A fuera del país.
Al valorar la importancia del derbi, Chivu dijo: "Es un partido especial para todos, pero al final es un partido como cualquier otro. Inter y Milan son famosos en todo el mundo; sin duda será un buen partido para ver".
Al referirse a la propuesta de jugar encuentros de liga fuera de Italia, añadió: "Estaría bien, pero no es fácil de organizar".
- Getty Images
El inicio de la Serie A se acerca rápidamente
El Inter afronta la nueva temporada como vigente campeón de la Serie A y tiene previsto iniciar su campaña doméstica en casa contra el Monza el 22 de agosto. Mientras tanto, el Milan, ahora dirigido por su nuevo entrenador Ruben Amorim, viajará para enfrentarse al Torino al día siguiente.
Chivu también advirtió de que es poco probable que los jugadores que regresen tarde tras el descanso posterior al Mundial estén totalmente listos para competir en el partido inaugural.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias