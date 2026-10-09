El técnico del Inter, Cristian Chivu, respondió a las preguntas sobre los comentarios del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, que entró públicamente en la conversación sobre la lucha por el título. Chivu se preguntó por qué los medios buscan constantemente a un aspirante «anti-Inter» en lugar de presentar la competición de forma neutral.

El campeón ocupa la segunda posición de la Serie A con 13 puntos tras cinco partidos.

«¿Por qué no hablamos del anti-Roma, anti-Como, anti-Juve o anti-Milan, y siempre hablamos del anti-Inter?», preguntó Chivu.