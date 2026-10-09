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Cristian Chivu descarta las conversaciones sobre un título «anti-Inter» antes del partido contra el Parma
Chivu cuestiona el enfoque mediático sobre la lucha por el título
El técnico del Inter, Cristian Chivu, respondió a las preguntas sobre los comentarios del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, que entró públicamente en la conversación sobre la lucha por el título. Chivu se preguntó por qué los medios buscan constantemente a un aspirante «anti-Inter» en lugar de presentar la competición de forma neutral.
El campeón ocupa la segunda posición de la Serie A con 13 puntos tras cinco partidos.
«¿Por qué no hablamos del anti-Roma, anti-Como, anti-Juve o anti-Milan, y siempre hablamos del anti-Inter?», preguntó Chivu.
- AFP
Luchar por el éxito sin coronas autoproclamadas
Chivu subrayó que ostentar el título de la Serie A no garantiza el éxito sin un esfuerzo continuo sobre el terreno de juego. «Somos conscientes de lo que somos, pero para llevar nuestra competitividad a buen puerto tenemos que luchar», declaró Chivu.
«No necesitamos que nadie nos recuerde que queremos ponernos la corona en la cabeza, tenemos que luchar para hacerlo».
«Ahora mismo es demasiado pronto para hablar de estas cosas, tenemos 13 puntos, hay equipos que tienen 11, es demasiado pronto».
La madurez aprendida de los triunfos en campañas pasadas
Al reflexionar sobre la campaña del título de la temporada pasada, Chivu elogió la madurez de su plantilla por no subestimar nunca a los rivales, incluso después de dejarse puntos en derbis de alto perfil. «Sobre el papel, los partidos no dicen nada, no cuentan toda la verdad y somos conscientes de ello», señaló Chivu.
«Perdimos derbis y otros partidos importantes, pero no cometimos errores en ningún otro encuentro y por eso ganamos el campeonato».
«Tenemos que sudar y comprometernos a ganar cada partido».
- Getty Images Sport
Preparado para la prueba de Parma de Gilardino
El Inter recibe al Parma en San Siro este sábado, con el conjunto visitante estrenando a su nuevo entrenador, Alberto Gilardino, tras la salida de Carlos Cuesta. Chivu advirtió a su equipo de que espere una batalla intensa ante un rival capaz de competir con dureza.
El Inter aspira a prolongar su inicio invicto en la temporada de la Serie A.
Chivu espera que sus jugadores muestren la máxima concentración desde el pitido inicial.
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