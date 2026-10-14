La campaña europea del Inter ha sufrido un importante revés después de que una caótica derrota por 4-3 ante el Club Brujas dejara al equipo tocado en la fase de grupos de la Champions League. Es su segunda derrota continental consecutiva, un resultado que ha suscitado dudas sobre su solidez defensiva y su fortaleza mental. Chivu señaló la falta de equilibrio en la plantilla como la principal causa del desplome.

«En la Champions League somos conscientes de que algo no va bien, de que hay algo que arrastramos, pero yo soy el primer responsable porque no consigo encontrar el equilibrio adecuado», declaró a Sky Sport Italia.